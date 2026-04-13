"Все буде добре, але не одразу": як театральний мілітарі-тур став терапією для українців і чому його варто побачити у Києві

Все буде добре, але не одразу — це не просто назва, це щира обіцянка.

Після масштабного та емоційного туру містами України, який стартував на початку березня, театральна мілітарі вистава "Все буде добре, але не одразу" повертається до столиці. Грандіозний фінал відбудеться 15 квітня о 19:00 на головній сцені Національного академічного драматичного театру ім. Лесі Українки.

Цей проєкт, створений як спільна робота Театральної майстерні "Трійки" (Третій армійський корпус) та театру-студії "Чорний квадрат", давно вийшов за межі класичної вистави. Це відверта розмова, де зустрічаються реальні історії з фронту та діалоги з цивільного життя. Жанр поєднує трагедію та комедію, дозволяючи глядачеві прожити біль і радість одночасно.

Продюсер вистави Аркадій Мількін (позивний "Космос") зазначає, що під час туру проєкт розкрився з нової сторони і для багатьох глядачів став своєрідними ліками:

"Дуже запам'ятався один момент, коли до нас підійшов боєць, який втратив зір, і сказав, що для нього це була як терапія. "От, я згадав багато чого і дуже круто". Тому ми сприймаємо цю виставу ще й як терапевтичну. Багато людей через неї рефлексують і розуміють, що відбувається".

Вистава "Все буде добре, але не одразу"

Коли та де можна побачити виставу:

Дата: 15 квітня 2026 року (середа)

Час: 19:00

Місце: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, м.Київ

На сцені історії розповідають не просто актори. Головну роль виконує Євген Авдєєнко (позивний "Авдєй") — заслужений артист України та чинний військовослужбовець Третьої штурмової бригади, який захищає країну з 24 лютого 2022 року. За його словами, під час туру стало зрозуміло, наскільки глибоко глядачі відчувають матеріал:

"Переважно майже 100% глядачів у залі — це люди, яким не все одно. Ця війна так чи інакше торкається кожного: у когось хтось воює, хтось втратив за цю війну чоловіка, брата, сестру, сина… І вони сприймають це належно. Вони адекватно розуміють оцю останню фразу "але не одразу". Це я побачив і відчув за всі ці 14 міст".

Попри складні теми страху та відчаю, вистава наповнена гумором, іноді навіть чорним, тому що армійські будні без нього неможливі. Євген наголошує, які б страшні речі не звучали зі сцени (наприклад, діалог з дружиною про отримання повістки), вони просякнуті гумором, тому сприймаються залом дуже живо та позитивно. А використання ненормативної лексики лише додає щирості, адже це слова, якими зараз говорить наше життя.

Кадр з вистави "Все буде добре, але не одразу"

Режисером трагікомедії виступив художній керівник театру "Чорний квадрат" Анатолій Нєйолов. Усі кошти, зароблені під час показів, перераховуються на закриття актуальних потреб Третього армійського корпусу.