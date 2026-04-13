"Все будет хорошо, но не сразу": как театральный милитари-тур стал терапией для украинцев и почему его стоит увидеть в Киеве

Все будет хорошо, но не сразу — это не просто название, это искреннее обещание

После масштабного и эмоционального тура по городам Украины, который стартовал в начале марта, театральный милитари спектакль "Все будет хорошо, но не сразу" возвращается в столицу. Грандиозный финал состоится 15 апреля в 19:00 на главной сцене Национального академического драматического театра им. Леси Украинки.

Этот проект, созданный как совместная работа Театральной мастерской "Тройки" (Третий армейский корпус) и театра-студии "Черный квадрат", давно вышел за пределы классического спектакля. Это откровенный разговор, где встречаются реальные истории с фронта и диалоги гражданской жизни. Жанр совмещает трагедию и комедию, позволяя зрителю прожить боль и радость одновременно.

Продюсер спектакля Аркадий Милькин (позывной "Космос") отмечает, что во время тура проект раскрылся с новой стороны и для многих зрителей стал своеобразным лекарством:

"Очень запомнился один момент, когда к нам подошел потерявший зрение боец и сказал, что для него это была как терапия. "Вот, я вспомнил многое и очень круто". Поэтому мы воспринимаем этот спектакль еще и как терапевтический. Многие люди с его помощью рефлексируют и понимают, что происходит".

Спектакль "Все будет хорошо, но не сразу"

Когда и где можно увидеть представление:

Дата: 15 апреля 2026 года (среда)

Время: 19:00

Место: Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, г. Киев

На сцене истории рассказывают не просто актеры. Главную роль играет Евгений Авдеенко (позывной "Авдей") — заслуженный артист Украины и действующий военнослужащий Третьей штурмовой бригады, защищающий страну с 24 февраля 2022 года. По его словам, во время тура стало понятно, насколько глубоко зрители ощущают материал:

"Преимущественно почти 100% зрителей в зале — это люди, которым не все равно. Эта война так или иначе касается каждого: у кого-то кто-то воюет, кто-то потерял на этой войне мужа, брата, сестру, сына… И они воспринимают это достойно. Они адекватно понимают эту последнюю фразу "но не сразу". Это я увидел и почувствовал за все эти 14 городов".

Несмотря на сложные темы страха и отчаяния, спектакль наполнен юмором, иногда даже черным, потому что армейские будни без него невозможны. Евгений отмечает, какие страшные вещи не звучали бы со сцены (например, диалог с женой о получении повестки), они проникнуты юмором, поэтому воспринимаются залом очень живо и положительно. А использование ненормативной лексики только прибавляет искренности, ведь это слова, которыми сейчас говорит наша жизнь.

Режиссером трагикомедии выступил художественный руководитель театра "Черный квадрат" Анатолий Нейолов. Все средства, заработанные во время показов, перечисляются для закрытия актуальных потребностей Третьего армейского корпуса.