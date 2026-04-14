На 200 тысяч гривен больше: за какую работу в Польше платят далеко не так, как в Украине

Доход в разных странах отличается существенно

Несмотря на рост заработных плат медиков в Украине, их уровень все еще ниже, чем в странах ЕС. В соседней Польше за такую же работу предлагают на сотни тысяч больше.

Об этом свидетельствуют данные сайтов по поиску работы. Так, согласно анализу сервиса layboard, по состоянию на апрель 2026 года средняя месячная зарплата врача в Польше составляет около 6 500 долларов (281 450 гривен), минимальная — 5 тысяч долларов (216 тысяч долларов), максимальная — около 8 тысяч долларов (350 тысяч гривен).

Зарплаты врачей в Польше

Как пишет ТСН, с 1 января 2026 года за полную нагрузку (одну ставку) зарплата медика в Украине не может быть ниже установленного государством уровня:

Врачи: минимальная планка установлена на уровне 35 000 грн (брутто). После уплаты налогов медик получит не менее 26 950 грн , что на 11 550 грн больше , чем в прошлом году.

минимальная планка установлена на уровне (брутто). После уплаты налогов медик получит не менее , что на , чем в прошлом году. Средний персонал (медсестры, фельдшеры): минималка составляет 25 000 грн . На руки — 19 250 грн (прирост составил 8855 грн ).

минималка составляет . На руки — (прирост составил ). Младший персонал (младшие медсестры и медбратья): не менее 15 000 грн, что гарантирует 11 500 грн на руки (плюс 3400 грн).

Средняя зарплата врача общей практики, по данным Work.ua, в Украине составляет примерно 30 тысяч гривен.

Зарплаты врачей в Украине

Таким образом выходит, что разница между средними зарплатами врача в Украине и Польше составляет более 200 тысяч гривен.

