Вихід у 60 років: яку пенсію дадуть при повному стажі та зарплаті в 30 тисяч

Вона перевищить 10 тисяч гривень

У 2026 році розмір пенсії для українців із повним стажем і стабільною зарплатою може суттєво відрізнятися від мінімальних виплат, і в окремих випадках сягати значно вищого рівня.

За даними пенсійного калькулятора, чоловік, який виходить на пенсію у 60 років із 33 роками стажу та заробітною платою до 30 тисяч гривень, отримуватиме близько 11 тисяч гривень пенсії щомісяця.

Варто зазначити, що цей розрахунок здійснено на загальних умовах — без урахування додаткових надбавок для соціально вразливих категорій, зокрема ветеранів війни, дітей війни чи почесних донорів, які можуть збільшити підсумкову суму виплат.

Якою буде пенсія при 33 роках стажу та зарплаті 30 тис у 60-річного в цьому році.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують, що вимоги до страхового стажу поступово зростають. До 2028 року щороку необхідний стаж для виходу на пенсію у 60 років збільшуватиметься ще на один рік. Уже в 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.

Якщо ж людина не має достатнього стажу у 60 років, вона зможе оформити пенсію пізніше — у 63 роки (за наявності від 23 років стажу) або у 65 років (від 15 років стажу), коли відповідатиме встановленим вимогам.

