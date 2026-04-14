Вихід у 60 років: яку пенсію дадуть при повному стажі та зарплаті в 30 тисяч
Вона перевищить 10 тисяч гривень
У 2026 році розмір пенсії для українців із повним стажем і стабільною зарплатою може суттєво відрізнятися від мінімальних виплат, і в окремих випадках сягати значно вищого рівня.
За даними пенсійного калькулятора, чоловік, який виходить на пенсію у 60 років із 33 роками стажу та заробітною платою до 30 тисяч гривень, отримуватиме близько 11 тисяч гривень пенсії щомісяця.
Варто зазначити, що цей розрахунок здійснено на загальних умовах — без урахування додаткових надбавок для соціально вразливих категорій, зокрема ветеранів війни, дітей війни чи почесних донорів, які можуть збільшити підсумкову суму виплат.
Водночас у Пенсійному фонді наголошують, що вимоги до страхового стажу поступово зростають. До 2028 року щороку необхідний стаж для виходу на пенсію у 60 років збільшуватиметься ще на один рік. Уже в 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.
Якщо ж людина не має достатнього стажу у 60 років, вона зможе оформити пенсію пізніше — у 63 роки (за наявності від 23 років стажу) або у 65 років (від 15 років стажу), коли відповідатиме встановленим вимогам.
