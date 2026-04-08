Зарплати офіціантів в Україні зростають швидше, ніж у Польщі: скільки заробляють у різних країнах

Дохід за кордоном більший, але й витрати найчастіше перевищують аналогічні в Україні

Середня зарплата офіціанта у Польщі зростає повільніше, ніж в Україні. Проте досі перебуває на рівень вище.

Про це свідчать дані сайтів щодо пошуку роботи. Так, наприклад, згідно з аналізом сервісу layboard, станом на квітень 2026 року офіціанти в Польщі заробляють від 600 до 1200 доларів на місяць. Типова зарплата – 900 доларів (38 700 гривень). Зростання за останній рік склало 3%.

Зарплата офіціанта у Польщі

В той самий час середня зарплата офіціанта в Україні, за даними Work.ua, зростає набагато швидше — 22% за останній рік. Проте знаходитья на рівні 27 400 гривень на місяць — менше на 30%, ніж у Польщі.

