"Як ви виживаєте?": у мережі скандал через зарплату в "АТБ", що обурило українців
Частина людей стала на захист роботодавця
Мережа супермаркетів "АТБ" опублікувала вакансію на посаду продавця-консультанта. Однак у мережі розгорілися суперечки щодо оплати праці за таку роботу.
Обговорення розгорнулися у соціальній мережі Threads. Так, на одному із сайтів для пошуку роботи з’явилася вакансія продавця-консультанта до магазину "АТБ". Зазначену орієнтовну місячну зарплату за таку роботу було оголошено на рівні 18 тисяч гривень.
Це збентежило одного з користувачів Threads, який вважав таку оплату праці нібито несправедливою.
"Навіть у мене мами в декреті, студентів, людей у яких лише кілька вільних годин на день, від 500 дол. Питання до людей, які мають такі зарплати, як ви виживаєте?", — Задається питанням автор посту.
У відповідь на це багато коментаторів обурилися словами автора, заявивши, що той не надто обізнаний з реальним станом справ із зарплатами в Україні. Також деякі вважали цей пост провокаційним.
- "Чоловік, спустіться з небес..."
- "Ви в курсі яка мінімалка?"
