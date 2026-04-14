У Києві судитимуть адвоката та спільників у справі про нерухомість на понад 25 млн грн

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно адвоката та його спільників, яких обвинувачують у шахрайському заволодінні елітною нерухомістю вартістю понад 25 мільйонів гривень.

Кримінальне провадження було відкрите ще у 2021 році. Тоді ДБР затримало керівника адвокатського об'єднання LBA (Law Business Association) Дениса Федоркіна за підозрою у вимаганні. За матеріалами справи відомо, що потерпілі — подружжя, що працює у сфері IT, — зʼясували, що дві квартири, які їм належать, були шахрайським чином переписані на невідомі компанії. У причетності до цих дій вони запідозрили юристів LBA: голова об'єднання заявив, що може "розв'язати ці питання" за $600 тисяч.

За матеріалами слідства, злочинна схема будувалась на зловживанні адвокатськими повноваженнями. Адвокат, представляючи інтереси подружжя — власників квартир, отримав копії їхніх документів і використав їх для реалізації злочинної схеми. Обвинувачені підробили довіреності від імені власників і залучили осіб, які видавали себе за них під час нотаріальних дій. У такий спосіб вони отримали можливість розпоряджатися майном, а нерухомість передали до статутного капіталу підконтрольної фіктивної компанії з подальшим переоформленням права власності.

Слідство тривало майже п'ять років — зокрема через спроби захисту заблокувати провадження в судовому порядку. Адвокати Федоркіна неодноразово відзивали скарги або просили залишити їх без розгляду, а потім знову подавали ідентичні, домагаючись їх розподілу на "потрібного" суддю.

Дії обвинувачених кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема як шахрайство, підроблення документів, легалізацію майна та створення фіктивних підприємств.