Арахамія розповів, коли чекати на реформу мобілізації: "Треба рухатися швидше"

Над змінами працює міністерство оборони

В Україні готують реформу мобілізації. Очікується, що міноборони представить свої пропозиції протягом місяця.

Коли можуть запровадити зміни в процес мобілізації

Про це "Телеграфу" розповів голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія: Два мільйони ухилянтів знімуть з розшуку? Арахамія розповів, що можуть змінити в мобілізації

Він пояснив, що питання реформування мобілізації зараз перебуває в активній розробці міністра оборони Михайла Федорова. Він презентуватиме нововведення у комітеті, а потім — для фракцій та груп, бо для реформи мобілізації будуть необхідні законодавчі зміни.

"Там велика така певна реформа. Вони вже на завершальній стадії знаходяться", – зазначив Арахамія, додавши, що реформу буде представлено вже протягом місяця.

Що зміниться після реформи мобілізації

За словами Арахамії, реформа, яку готує міноборони, сприятиме зменшенню нападів на військовослужбовців ТЦК, яких стає дедалі більше. Це є ознакою, що зміни треба пришвидшити.

"Це якраз прямий сигнал до того, що треба рухатися швидше по реформі процесу мобілізації. Бо якщо нічого не зробити, будемо мати більше повторень таких випадків. На жаль. І вони стосуються як людей, які здійснюють призов, так і людей, яких безпосередньо призивають. Тому ми на годині запитань до уряду (орієнтовно пройде 11 квітня, – ред.) будемо питати безпосередньо Михайла Альбертовича, щоб він прискорив це питання і почав його реалізацію", – резюмував Давид Арахамія.

Які проблеми з мобілізацією хоче вирішити Федоров

Під час призначення Федорова міністром оборони він називав основні питання у мобілізації, які треба вирішити: масові випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) та дезертирство, реформування системи ТЦК, справедливий розподіл особового складу, цифровізація обліку для усунення дефіцитів. Він впевнений, що стара організаційна структура не відповідає потребам сучасних технологій на фронті.

