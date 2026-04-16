Депутаты обещают новости о четких сроках службы до конца весны

Планируется изменение законодательства

Министерство обороны Украины в ближайшее время должно приблизить решение самых острых вопросов. Среди которых не только мобилизация, но и срок службы для военных.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от монобольшинства, член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

По словам информированных источников в Офисе президента, система мотивации будет включать в себя изменение особенностей контрактов, увольнение со службы. Однако в ОП не верят, что в этот вопрос включат финансовую мотивацию. Однако его решение в любом случае ляжет на плечи Минобороны.

"Естественно, что нужно изменение подходов в вопросе мобилизации. Создавать мотивационные пакеты, которые позволят адекватно реагировать обществу на мобилизацию. Именно поэтому мы ожидаем от Минобороны новую анонсированную концепцию изменений в законодательство", — объясняет Ирина Фриз, член департамента "ЕС".

Вениславский добавил: "От Минобороны будет комплексный проект, который касается уменьшения конфликтов, усовершенствования вопросов заключения контрактов, которые позже позволят быть уволенным с ВСУ как минимум на год для отдыха. Сейчас мяч на поле Минобороны".

Ожидается, что пас депутатам в Минобороны сделают ориентировочно в апреле — максимум до конца весны.

