Ритуали серед могил: як зараз виглядає містичне серце Києва (відео)

На одному з найстаріших цвинтарів столиці помітили сліди дивних обрядів

Байкове кладовище у Києві не тільки одне з найдавніших у столиці. Тут похована поетеса Леся Українка, історик Михайло Грушевський та чимало інших відомих діячів. Та це кладовище також має репутацію одного з найбільш містичних місць міста.

І досі кладовище притягує тих, хто намагається зв'язатись із потойбіччям. Користувачка тіктоку emely_yana показала, що на Байковому цвинтарі можна побачити чимало атрибутів ворожіння та слідів проведення ритуалі. Зокрема, вона знайшла весільну фату облиту воском, яку помістили на одну з могил, та ніж, встромлений у дерево. Останній ритуал, за повір'ям, має захистити свого власника від загрози.

Привертають увагу на кладовищі і склепи, часто їх будували відомі архітектори, проте зараз частина них розграбована та зламана — кладовищу все ж близько 200 років. Чимало в них і побутового сміття, а деякі — закриті, адже там, за словами авторки, зберігають інвентар.

Склеп на Байковому/ Джерело: Вандрівка

Загалом на Байковому цвинтарі чимало закинутих могил, які можуть викликати мимовільне тремтіння чи навіть мороз по шкірі. Тут ховали людей з 30-х років 19 століття і частина надгробків змістилась і навіть "з'єдналась" із іншими, пізнішими похованнями. Такий надгробок у вигляді дерева авторка показала на відео.

Якщо до нього уважно придивитись — можна зрозуміти історію родини. Зокрема, якщо це надгробок чоловіка, обрізані гілки на дереві означають те, що з його смертю перервався рід. А якщо зверху є дві зігнуті гілки — надгробок могли ставити над могилою подружжя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Байківський цвинтар — закритий для нових поховань, тому і не увійшов до міської програми вшанування полеглих захисників. Родина Максима Неліпи, якого поховали там біля родини, зіткнулась із тим, що пам'ятник "козацький хрест" захиснику вони мають ставити власним коштом.