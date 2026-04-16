Ритуалы среди могил: как сейчас выглядит мистическое сердце Киева (видео)

На одном из старейших кладбищ столицы заметили следы странных обрядов

Байковое кладбище в Киеве не только одно из самых древних в столице. Здесь похоронена поэтесса Леся Украинка, историк Михаил Грушевский и многие другие известные деятели. И это кладбище также имеет репутацию одного из самых мистических мест города.

До сих пор кладбище притягивает тех, кто пытается связаться с потусторонним миром. Пользователь ТикТока emely_yana показала, что на Байковом кладбище можно увидеть немало атрибутов гадания и следов проведения ритуалы. В частности, она нашла свадебную фату облитую воском, которую поместили на одну из могил, и нож, воткнутый в дерево. Последний ритуал, по поверью, должен оградить своего владельца от угрозы.

Привлекают внимание на кладбище и склепы, часто их строили известные архитекторы, однако сейчас часть разграблена и сломана — кладбищу все же около 200 лет. Немало в них и бытового мусора, а некоторые — закрытые, ведь там, по словам автора, хранят инвентарь.

В целом на Байковом кладбище немало заброшенных могил, которые могут вызвать самопроизвольную дрожь или даже мороз по коже. Здесь хоронили людей с 30-х годов 19 века и часть надгробий сместилась и даже "соединилась" с другими, более поздними захоронениями. Такое надгробие в виде дерева автор показала на видео.

Если к нему внимательно присмотреться, можно понять историю семьи. В частности, если это надгробие мужчины, обрезанные ветки на дереве означают то, что с его смертью прервался род. А если сверху есть две изогнутые ветки — надгробие могли ставить над могилой супругов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Байковое кладбище — закрыто для новых захоронений, поэтому и не вошло в городскую программу чествования павших защитников. Семья Максима Нелипы, похороненного там возле семьи, столкнулась с тем, что памятник "козацкий крест" защитнику они должны ставить за свой счет.