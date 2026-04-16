На суддів, які ведуть справу Шабуніна про фіктивну службу, тиснуть його колеги, — "Чесна мобілізація"

"Завтра в Печерському районному суді Києва відбудеться підготовче засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна в шахрайстві та ухиленні від військової служби. Обвинувальний акт щодо Шабуніна прокурор направив в суд ще у 2025 році. Але весь цей час справу намагалися загальмувати. В тому числі, руками його захисників, які і зараз усіма способами намагаються завадити правосуддю – тиснуть на суддів, організовують інформатаки в ЗМІ та роблять багато іншого, щоб "врятувати рядового Шабуніна", — заявив активіст руху "Чесна мобілізація".

Він зазначив, що захисниками Шабуніна виступають його колеги – активісти, які також ухиляються від мобілізації за допомогою різних схем.

"Це вся та ж велика команда "професійних активістів", які організували собі та своїм близьким фейкові довідки про непридатність, або порішали бронь чи відстрочку. По суті такі ж шахраї, як і Шабунін", — написав "Сталкер".

Він нагадав, що, як встановили правоохоронці, Шабунін роками фіктивно рахувався на військовій службі, не покидаючи Києва. За цей час він отримав понад 1 млн грн "бойових". Але його служба виявилася фейком, як і заяви про те, що він брав "участь в боях за Київ". В результаті ДБР повідомило Шабуніну про підозру щодо шахрайства та ухилення від військової служби. "Активісту" загрожує до 10 років в’язниці. Наразі йдуть судові процеси.