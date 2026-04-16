На судей, которые ведут дело Шабунина о фиктивной службе, давят его коллеги, — "Честная мобилизация"

17 апреля в Печерском районном суде Киева состоится подготовительное заседание по уголовному производству по обвинению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в мошенничестве и уклонении от военной службы. Однако его коллеги разными способами пытаются помешать правосудию – давят на судей, организуют информатаки в СМИ и т.д. Об этом заявил активист движения "Честная мобилизация", ветеран российско-украинской войны Алексей "Сталкер".

"Завтра в Печерском районном суде Киева состоится подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в мошенничестве и уклонении от военной службы. Обвинительный акт в отношении Шабунина прокурор направил в суд еще в 2025 году. Но все это время дело пытались затормозить. В том числе, руками его защитников, которые и сейчас всеми способами пытаются помешать правосудию – давят на судей, организуют информатаки в СМИ и делают многое другое, чтобы "спасти рядового Шабунина", — заявил активист движения "Честная мобилизация".

Он отметил, что защитниками Шабунина выступают его коллеги – активисты, также уклоняющиеся от мобилизации с помощью различных схем.

"Это вся та же большая команда "профессиональных активистов", которые организовали себе и своим близким фейковые справки о непригодности, или порешали бронь, или отсрочку. По сути, такие же мошенники, как и Шабунин", — написал "Сталкер".

Он напомнил, что, как установили правоохранители, Шабунин годами фиктивно считался на военной службе, не покидая Киев. За это время он получил более 1 млн. грн. "боевых". Но его служба оказалась фейком, как и заявления о том, что он принимал "участие в боях за Киев". В результате ДБР сообщило Шабунину о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы. "Активисту" грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время идут судебные процессы.