Засідання довелося перенести: Шабунін пояснив, чому відкликав суддю (фото, відео)

Печерський райсуд Києва оголосив перерву у справі глави ЦПК та бійця ЗСУ Віталія Шабуніна

У середу, 5 листопада, Печерський райсуд Києва провів засідання, на якому розглядалася справа військового і антикорупційного активіста Віталія Шабуніна та його колишнього командира, підполковника Віктора Юшка.

Під час процесу був заявлений відвід суддів, тому справу відправили на авторозподіл. Про це із залу суду повідомив фотокореспондент "Телеграфу".

У засіданні була оголошена перерва.

Віталій Шабунін та Крістіна Константінова

У коментарі журналістам Віталій Шабунін пояснив, що "Центр протидії корупції" багато висвітлював діяльність Печерського суду, зокрема й рішення судді Крістіни Константінової, яка відправила в СІЗО голову "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Тому, як зазначив Шабунін, через такі обставини йому не варто сподіватися на об'єктивний або політично незалежний розгляд.

Крістіна Константінова

Віктора Юшка обвинувачують у протиправному рішенні відрядити тоді підлеглого йому солдата Віталія Шабуніна в НАЗК на 5 місяців, з вересня 22-го по початок 23-го років. Причому, як наголосив антикорупціонер, у той час на Київщині вже не було військових дій.

Відрядження у НАЗК, де він нібито "нічого не робив", за версією сторони обвинувачення, було ухиленням від служби, за що Шабуніну за ч. 4 статті 409 Кримінального кодексу може загрожувати 10 років тюрми, пояснив він. За твердженням антикорупціонера, за час його роботи в НАЗК у нього не було постійного робочого місця й багато часу він працював дистанційно. Причому більшість працівників агентства не знаходились постійно у будівлі фізично, працюючи "віддалено".

Під час судового засідання

Також військовослужбовця звинувачують за ч. 2 статті 190 Кримінального кодексу, що він під час відрядження отримував військову зарплату. Загальна сума виплат, як складає 224,2 тис. грн.

"Я не міг її не отримувати", — наголосив Віталій Шабунін.

У залі суду

За його словами, у той час він отримував мінімальні кошти, які одержували всі військовослужбовці, без бойових виплат, які йшли окремо.

"Оце два обвинувачення в мій бік. Нічого не робив в НАЗК і отримав військову зарплату", — розповів Віталій Шабунін.

Віталій Шабунін після засідання суду

