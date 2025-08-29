"Буян-М" пішов на дно через незвичну для моря зброю: чим атакували російський корабель з "Калібрами"

Ворожий корабель мав відбити атаку, але росіяни не скористались нагодою

Сили оборони України ймовірніше вперше вразили військовий корабель — російський корвет "Буян-М" за допомогою FPV-дронів. Ворожий корабель є носієм крилатих ракет "Калібр" і перебував в Азовському морі.

Про це пише Defense Express. Аналітики пишуть, що це сталось на відстані понад 350 км.

"На такій дальності було забезпечено як управління засобами ураження, так і цілевказання. Бо для атаки ворожого корабля у першу чергу необхідно знати, де він", — йдеться у статті.

Також аналітики припустили, що удар можливо був завданий дронами "Рубака" і/або UJ-26 "Бобер". У результаті удару, як заявлено ГУР, виведено з ладу РЛС корабля й уражено його борт.

У матеріалі звернули увагу на те, що ця атака показує безпорадність російських кораблів. На відео, яке публікує ГУР доволі чітко видно, що "Буян-М" намагається активно маневрувати, тобто його екіпаж знає про загрозу. Але його засоби протиповітряної оборони мовчать.

Ворожий корабель мав відбити атаку, зокрема, на озброєнні є швидкострільний артилерійський комплекс АК 630-М2 "Дует", але відповідним озброєнням російські солдати не скористалися.

FPV-дрони — "літаючі очі" сучасної війни

FPV-дрони (First Person View) — це безпілотні літальні апарати, які дозволяють оператору бачити те, що "бачить" дрон в режимі реального часу через вбудовану камеру. Назва походить від англійського терміна "вид від першої особи", що точно описує принцип їх роботи.

Дрон "Рубака"

Має значний радіус дії – до 500 кілометрів, запускається він з катапульти. Розробила безпілотник українська оборонна компанія, вартість одного дрона – 550 тис. грн.

Характеристики та особливості "Рубаки" наразі не розголошуються. Однак відомо, що безпілотник створений за технологією, яка має назву "Літаюче крило", та забезпечений двигуном у передній частині.

Дрон "Бобер"

Саме безпілотники "Бобер" вважають дронами, які періодично атакують Москву. Цей безпілотник схожий на іранські дрони типу Shahed, хоча розмах крил в українського дрона трохи більший.

"Бобер" описують як безпілотний літак типу "качка" з невеликою передньою частиною основного крила, що надає йому "дуже характерну форму". Така аеродинамічна схема забезпечує ефективність зміни висоти польоту дрона. Завдяки цьому "Бобер" може успішно проходити зони дії ППО або змінювати ціль без втрати підйомної сили.

Цей дрон літає повільно, з очевидним акцентом на дальність. "Бобер" здатний уражати цілі на відстані в понад 1000 кілометрів.

Розмах крила — приблизно 2,5 м;

Довжина близько — 2-2,5 м;

Швидкість — 150-200 км/год;

Вага — близько 150 кг;

Бойова частина — близько 20 кг;

Приблизна вартість — 4 млн грн.

Що передувало

28 серпня, в Азовському морі українські військові уразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М". Бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" пошкодили корабельну РЛС ударом повітряного дрона, а спецпризначенці атакували борт носія "Калібрів".

