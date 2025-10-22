Еволюція Sea Baby: як дрони СБУ стали найнебезпечнішою зброєю Чорного моря (фото)

Від експерименту до грізної зброї: як українські морські дрони Sea Baby знищують кораблі РФ і змушують ворога тікати з Чорного моря

Від революційної розробки до грізної зброї, яка дала Україні можливість домінувати в морі. Морські дрони Sea Baby СБУ стали дійсно проривом — новий тип зброї, який зберігаючи життя військових вражає кораблі та інші військові цілі ворога.

Кореспондент "Телеграфу" наживо побачив ці морські безпілотники в дії. Використовує Україна їх з 2022 року. За три роки вони пройшли чималий шлях вдосконалення. Наразі це вже не дрон-камікадзе, а значно складніша конструкція.

Sea Baby із бойовим навантаженням до 2 тон

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Еволюція Sea Baby: шлях до досконалості

Сучасні морські дрони СБУ — вже повноцінна багатоцільова платформа. Їхня задача не просто — дійти та вразити, а й повернутися назад. На Sea Baby розміщують не тільки зброю, здатну вразити кораблі, а й інші військові цілі. Зокрема, в грудні 2024 року дрони СБУ уразили російські гелікоптери і літаки.

Дрон Sea Baby — багатоцільова платформа з дальністю понад 1500 км

Від перших прототипів до сучасних дронів відбулася справжня швидкісна еволюція. Прототипи мали дальність до 1000 кілометрів і могли нести тільки 450 кг вибухівки. Sea Baby першого покоління ніс більш ніж вдвічі більше бойового навантаження — 930 кг, а дальність його дії становила 1100 км.

Українські дрони Sea Baby

Сучасні дрони СБУ ще більш потужні та небезпечні. Їхня дальність — понад 1500 кілометрів, а кількість бойового навантаження може сягати 2000 кілограмів. Зазначимо, що з такою дальністю, російські кораблі та інша військова техніка не сховаються майже ніде в Чорному морі.

Що можуть сучасні морські дрони СБУ

Остання модифікація дрона СБУ Sea Baby не тільки багаторазова. Вона також має потужніший двигун, сучасні системи навігації та зв'язку. Важливо, що подумали не тільки про різні типи озброєння, а й про захист.

Чим озброєний Sea Baby

Ракетні системи залпового вогню "Град"

ударні FPV-дрони,

турелі, які можуть працювати проти ворожих гелікоптерів та патрульних човнів.

Sea Baby з туреллю виходить в море

Sea Baby в усій красі. Саме ці дрони знищили кораблі російського флоту в Чорному морі

Скільки кораблів на рахунку Sea Baby

З моменту першого використання у 2022 році, морські дрони СБУ мають на рахунку щонайменше 11 кораблів Чорноморського флоту Росії та удар по Кримському мосту 17 липня 2023 року. Саме завдяки морським дронам Україні вдається "тримати" Чорне море, а російські кораблі змушені ховатися. Вплинули "Морські малюки" і на розблокування зернового коридору.

Всередині — сучасна система навігації та зв’язку, зовні — грізна зброя

Почали відчувати міць кораблі російського флоту завдяки дронам СБУ з травня 2022 року. Першими були фрегат "Адмирал Макаров", фрегат "Адмирал Эссен", мінний тральщик "Иван Голубец", патрульний корабель "Ладный". Ці чотири на рахунку прототипу дрона.

У 2023 вже Sea Baby відкрив рахунок з ракетоносія "Самум", потім уражені були одночасно ракетоносій "Буян" та корабель "Павел Державин". Останній поцілили двічі. Разом із ним під час другого візиту "добрих дронів" — великий військовий буксир "Профессор Николай Муру". За кілька днів потому — розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий". Примітно, що активність припала на вересень-жовтень. Влітку ціль була іншою — конструкція Кримського мосту.

Також в 2023 відзначився інший морський дрон СБУ — Мамай. Це дрон однарозової дії, на рахунку якого два кораблі поблизу Новоросійська — десантний корабель Оленегорский Горняк та танкер SIG.

Раніше "Телеграф" розповідав, де і як можна побачити один з легендарних дронів СБУ в Києві. Цей Sea Baby вже списаний через пошкодження, але досі вражає.