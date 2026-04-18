Чіткі терміни для мобілізованих: у Раді назвали головну умову

Ті, хто став на захист України, мають розуміти конкретний час служби

Визначені терміні служби для мобілізованих українців необхідні, однак на практиці втілити це проблематично. Для цього всі бойові підрозділи мають бути укомплектовані на 100% та має бути сформований достатній резерв.

Таку думку "Телеграфу" висловив член комітету з нацбезпеки, нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський: Зміни в мобілізації в Україні плануються до кінця весни: чого чекати

Як відомо, у грудні 2025 року Кабмін зареєстрував законопроєкт №14283, який мав вирішити питання термінів служби через контракти з ЗСУ. Він передбачав, що людина, яка відслужила більше року за контрактом — має право отримати відстрочку на рік.

Однак законопроєкт не дійшов навіть до першого читання. Як пояснював заступник керівника ОП Павло Паліса, глава Міноборони Михайло Федоров має інше бачення для розв'язання проблеми, тому готується новий проєкт закону.

"Заблоковано до розгляду на рівні комітету, тому що немає підтримки від Генштабу і Міноборони. Відповідно, такі законопроєкти не розглядаються, Та з моєї точки зору це абсолютно хибна логіка, адже саме Верховна Рада є найвищим законодавчим органом, і вона має встановлювати законодавчі норми, а не виходити з позиції, що щось не підтримується виконавцями: Кабміном, профільним міністерством", — пояснила "Телеграфу" нардепка від "ЄС", членкиня комітету з нацбезпеки Ірина Фріз.

Проте Юрій Здебський вважає, що встановлення чітких термінів для мобілізованих можливо лише після вирішення інших питань. Якщо цей порядок буде порушено, наслідки можуть бути катастрофічними для обороноздатності України.

"Я також хочу чітких термінів служби для мобілізованих. Та це питання повинно ініціювати лише військове керівництво. Лише вони знають реальний стан справ на фронті. Це питання буде доцільно розглядати тоді, коли у нас будуть укомплектовані на 100% всі бойові підрозділи та буде сформований достатній резерв. В іншому випадку розгляд даного питання призведе до втрати наших територій", — наголосив Юрій Здебський.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія розповів "Телеграфу", що міноборони має представити свої пропозиції по реформі мобілізації протягом місяця. Він пояснив, що питання реформування мобілізації зараз перебуває в активній розробці міністра оборони Михайла Федорова.