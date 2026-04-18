Четкие сроки для мобилизованных: в Раде назвали главное условие

Те, кто встал на защиту Украины, должны понимать конкретное время службы

Определенные сроки службы для мобилизованных украинцев необходимы, однако на практике это воплотить проблематично. Для этого все боевые подразделения должны быть укомплектованы на 100% и должен быть сформирован достаточный резерв.

Такое мнение "Телеграфу" выразил член комитета по нацбезопасности, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский: Изменения в мобилизации в Украине планируются до конца весны: чего ждать

Как известно, в декабре 2025 года Кабмин зарегистрировал законопроект №14283, который должен был решить вопрос сроков службы через контракты с ВСУ. Он предполагал, что человек, отслуживший больше года по контракту, имеет право получить отсрочку на год.

Однако законопроект не дошел даже до первого чтения. Как объяснял заместитель руководителя ОП Павел Палиса, глава Минобороны Михаил Федоров имеет другое видение решения проблемы, поэтому готовится новый проект закона.

"Заблокировано к рассмотрению на уровне комитета, потому что нет поддержки от Генштаба и Минобороны. Соответственно, такие законопроекты не рассматриваются, но с моей точки зрения это абсолютно ложная логика, ведь именно Верховная Рада является высшим законодательным органом, и она должна устанавливать законодательные нормы, а не выходить из позиции, что что-то не поддерживается исполнителями: Кабмином, профильным министерством", — объяснила "Телеграфу" нардеп от "ЕС", член комитета по нацбезопасности Ирина Фриз.

Однако Юрий Здебский считает, что установление четких сроков для мобилизованных возможно только после решения других вопросов. Если этот порядок будет нарушен, последствия могут быть катастрофическими для обороноспособности Украины.

"Я также хочу четких сроков службы для мобилизованных. Но этот вопрос должно инициировать только военное руководство. Только они знают реальное положение дел на фронте. Этот вопрос будет целесообразно рассматривать тогда, когда у нас будут укомплектованы на 100% все боевые подразделения и будет сформирован достаточный резерв. В противном случае рассмотрение данного вопроса приведет к потере наших территоий", — подчеркнул Юрий Здебский.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия рассказал "Телеграфу", что минобороны представит свои предложения по реформе мобилизации в течение месяца. Он пояснил, что вопрос реформирования мобилизации сейчас находится в активной разработке министра обороны Михаила Федорова.