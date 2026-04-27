Ход дела Тимошенко раскритиковали в Европарламенте: заявляют о предвзятости и незаконности всего расследования

Обыски в партийном офисе "Батькивщины" без определения следственного судьи, ограничение адвокатам в доступе к оригиналу разговора и запрет на загранкомандировки — неполный перечень нарушений по делу Юлии Тимошенко, свидетельствующих об отсутствии справедливого судебного разбирательства.

На это указывает один из ведущих представителей Европарламента, докладчик по Украине, член Европейской народной партии, которая имеет самую большую фракцию в Европарламенте, Михаэль Галер.

"Команда защиты Тимошенко не имеет доступа фактически к единственному доказательству – оригинальному аудиофайлу записанного разговора. Все это нарушает базовый принцип уголовного производства – равенство сторон в соревновательном процессе и ставит под сомнение беспристрастность и законность всего расследования.

Команда защиты Тимошенко должна получить доступ к оригинальному аудиофайлу для проведения независимого расследования", – подчеркнул европейский политик.

Он также призвал не препятствовать Юлии Тимошенко в осуществлении парламентской дипломатии и сотрудничестве с европейскими и международными партнерами.

"Ей следует разрешить осуществлять парламентскую дипломатию и политический обмен, в которых Украина, а также ее европейские и международные партнеры так нуждаются в эти трудные времена", – считает Михаэль Галер.

Напомним, ранее ПАСЕ выступила против преследований Юлии Тимошенко, призвав обеспечить честное расследование дела. В специальной письменной декларации указаны нарушения принципа состязательности сторон, игнорирование практики ЕСПЧ и массовые спекуляции во время рассмотрения дела лидера "Батькивщины".

Эксперты также указывают на риски, связанные с ухудшением перспектив вступления Украины в ЕС в связи с политическим преследованием Юлии Тимошенко.

Справочно.

Михаэль Галер – депутат Европарламента от Германии с 1999 года. Он является постоянным докладчиком по Украине. Он готовит отчеты Европарламента по Украине (в частности, ежегодные оценки прогресса), ведет переговоры и формирует позицию парламента по политике ЕС по отношению к Украине, а также выступает одним из главных "кураторов" темы Украины в Европарламенте.

Сейчас готовится очередной доклад Европарламента по Украине, который должен быть обнародован уже в следующем месяце.