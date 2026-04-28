В Україні будують 300-кілометрову лінію оборони до самого Києва: три цілі та карта

Йдеться не про локальне укріплення, а про масштабну споруду

Від Київського водосховища до міста Суми ведеться будівництво суцільної лінії оборони. Ворог навчився створювати відповідні угруповання та швидко перекидати сили з одного флангу на інший, тому зараз проводиться масштабна робота щодо нарощування ешелонної оборони.

Про це начальник інженерних військ ГШ ЗС України, бригадний генерал Василь Сиротенко, розповів "Укрінформу". За його словами, задіяна велика кількість сил та засобів, щоб побудувати цю лінію у найкоротші строки.

"Для того щоб зробити так, щоб не було несподіванки і противник не міг з цього боку загрожувати нашій державі", — пояснив він.

Головні цілі суцільної оборони:

щоб Росія не змогла раптово вдарити з цього напрямку

щоб ворог не міг створити так звану "буферну зону"

щоб не було змоги відтіснити українські сили від державного кордону.

"Ця лінія оборони будується, і багато сил і засобів приділяється саме для того, щоб її в найкоротші терміни збудувати", — пояснив Сиротенко.

Відстань від Київського водосховища до Сум. Карта: DeepState

Місто Суми за короткий час змогло підготувати повноцінну ешелоновану оборону — кілька рубежів захисту один за одним.

"І це відмічається, і це видно, і це навіть із космосу видно. Можна подивитися в реальному часі, як вона будується", — розповів бригадний генерал.

Василь Сиротенко

Сиротенко зазначив, що підхід до виконання завдань інженерної підтримки змінився не лише за останній період, а й змінюється постійно.

"Ми знаходимося на стадії постійної трансформації та адаптації до змінних умов. Тому якщо говоримо про оборону, то характер ведення бойових дій так розвинений і так відрізняється від того, що залишилася, мабуть, тільки назва "кордон оборони". Насправді вже існує новий зміст та наповнення цих рубежів оборони. Ми вийшли на формування не просто багатошарової ешелонованої оборони, а на побудову стійкої оборони, яка водночас і забезпечує маневр нашим військам, і насамперед сприятливі умови для виконання завдань нашим безпілотним структурам, які сьогодні беруть на себе основний тягар поразки противника", — пояснив він.

Головне завдання, за словами Сиротенка, полягає у тому, щоб не допустити інфільтрації чи просування супротивника на полі бою.

"Тому ми бачимо, як сьогодні шалено будується оборона, це насамперед цілий комплекс інженерних загороджень: дротяні загородження, так звані піраміди (зуби дракона), що поєднуються з дротяними загородженнями, що будуються один за одним протитанкові рови. Це складна інженерна конструкція, яка сковує і не дає супротивникові переміщатися по полю бою нашою територією", — підсумував він.

Реакція соцмереж

У соціальних мережах уже встигли обуритись, чому подібні роботи проводяться лише на п’ятому році повномасштабної війни в Україні.

"Ішов 5-й рік"

"Давно час"

"Якби це почали робити ще у 2021 році…"

