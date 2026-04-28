В Украине строят 300-километровую линию обороны до самого Киева: три цели и карта

Речь идет не о локальном укреплении, а масштабном сооружении

От Киевского водохранилища и до города Сумы ведется строительство сплошной линии обороны. Враг научился создавать соответственные группировки и быстро перекидывать силы с одного фланга на другой, потому сейчас проводится масштабная работа по наращиванию эшелонной обороны.

Об этом начальник инженерных войск ГШ ВС Украины, бригадный генерал Василий Сиротенко рассказал "Укринформу". По его словам, задействовано большое количество сил и средств, чтобы построить эту линию в кратчайшие сроки.

"Для того, чтобы сделать так, чтобы не было неожиданности и противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству", — объяснил он.

Главные цели сплошной обороны:

чтобы Россия не смогла внезапно ударить с этого направления

чтобы враг не мог создать так называемую "буферную зону"

чтобы не было возможности оттеснить украинские силы от государственной границы.

"Эта линия обороны строится, и много сил и средств уделяется именно для того, чтобы ее в кратчайшие сроки построить", — пояснил Сиротенко.

Расстояние от Киевского водохранилища до Сум. Карта: DeepState

Город Сумы за короткое время смог подготовить полноценную эшелонированную оборону — несколько рубежей защиты друг за другом.

"Это отмечается, и это видно, и это даже из космоса видно. Можно посмотреть в реальном времени, как она строится", — рассказал бригадный генерал.

Василий Сиротенко

Сиротенко отметил, что подход к выполнению задач инженерной поддержки изменился не только за последний период, а меняется постоянно.

"Мы находимся на стадии постоянной трансформации и адаптации к изменяющимся условиям. Поэтому если говорим об обороне, то характер ведения боевых действий так развит и так отличается, осталось, пожалуй, только название "рубеж обороны". На самом деле уже существует новое содержание и наполнение этих рубежей обороны. Мы вышли на формирование не просто многослойной эшелонированной обороны, а на построение устойчивой обороны, которая одновременно и обеспечивает маневр нашим войскам, и прежде всего благоприятные условия для выполнения задач нашим беспилотным структурам, которые сегодня берут на себя основную тяжесть поражения противника", — объяснил он.

Главная задача, по словам Сиротенко, заключается в том, чтобы не допустить инфильтрации или продвижения противника на поле боя.

"Поэтому мы видим, как сегодня безумно строится оборона, это прежде всего целый комплекс инженерных заграждений: проволочные заграждения, так называемые пирамиды (зубы дракона), сочетающиеся с проволочными заграждениями, строящиеся один за другим противотанковые рвы. Это сложная инженерная конструкция, сковывающая и не дающая противнику перемещаться по полю боя по нашей территории", — подытожил он.

Реакция соцсетей

В социальных сетях уже успели возмутиться, почему подобные работы проводятся только на пятом году полномасштабной войны в Украине.

"Шел 5-й год"

"Давно пора"

"Если бы это начали делать еще в 2021 году…"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне высмеивают собственную армию из-за штурмов села на Запорожье.