Чи може армія Білорусі піти у наступ на Україну? Експерт пояснив важливий момент

Анастасія Мокрик
Чи може Білорусь напасти. Фото Колаж "Телеграфу"

Що насправді відбувається біля північного кордону нашої країни

На білоруському напрямку фіксують посилення військової інфраструктури біля кордону з Україною, через що зростає напруга навколо можливого наступу. Проте, варто розуміти, що армія РБ орієнтована на оборону, а не на наступальні дії.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Білорусь знову під прицілом: чи втягне Росія Лукашенко у війну з Україною".

Військовий експерт Олег Старіков в ексклюзивному коментарі пояснив, що завданням білоруської армії є, скоріше, захист своєї території, а не ведення масштабних атак.

Збройні сили Білорусі складають, за різними даними, близько 60-70 тисяч осіб. У них дуже сильний сухопутний компонент. З урахуванням того, що в сухопутних військах є ракетні війська, артилерія дуже хороша. Там у них 'Полонези', Путін дав їм 'Іскандери', літаки. Тобто армія боєздатна, але це — рівень саме армії

каже він.

Співрозмовник додав, що це фактично одна армія чи два корпуси з української класифікації. Однак важливий момент полягає не в кількості військових, а в самій системі — вона будується під оборону, а не наступ.

Все, що пов'язано з Білоруссю, там все підготовлено для оборонних дій. Це завдання білоруського військового округу для прикриття Росії від країн східного флангу НАТО, тобто східного флангу НАТО — в якості оборонної, як буферна зона

пояснює експерт.

Передісторія

17 квітня президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, повідомив, що в прикордонній Білорусі відбувається будівництво доріг до території України та налагодження артилерійських позицій.

"Вважаємо, що Росія ще раз намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами обговорити фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі мають стримувати керівництво Білорусії від помилок", — зазначив глава держави.

Водночас у моніторингових каналах розповіли про основні напрямки та об’єкти військової інфраструктури, які останнім часом зміцнює Білорусь.

Що відбувається у Білорусі біля кордону з Україною
Що відбувається на кордоні з Україною. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Яку роль Білорусь відіграла у війні в Україні

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь виступала плацдармом для наступу на Київщину та Чернігівщину. Тоді під виглядом спільних навчань російська армія розпочала 24 лютого вторгнення з півночі. Крім того, з білоруської території запускали ракети Україною.

Фактично білоруська армія начебто не брала участі у нападі, але країна надала ресурси, території, логістику та інфраструктуру Кремлю.

