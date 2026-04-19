Чи може армія Білорусі піти у наступ на Україну? Експерт пояснив важливий момент

Що насправді відбувається біля північного кордону нашої країни

На білоруському напрямку фіксують посилення військової інфраструктури біля кордону з Україною, через що зростає напруга навколо можливого наступу. Проте, варто розуміти, що армія РБ орієнтована на оборону, а не на наступальні дії.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Білорусь знову під прицілом: чи втягне Росія Лукашенка у війну з Україною".

Військовий експерт Олег Старіков в ексклюзивному коментарі пояснив, що завданням білоруської армії є, скоріше, захист своєї території, а не ведення масштабних атак.

Збройні сили Білорусі складають, за різними даними, близько 60-70 тисяч осіб. У них дуже сильний сухопутний компонент. З урахуванням того, що в сухопутних військах є ракетні війська, артилерія дуже хороша. Там у них 'Полонези', Путін дав їм 'Іскандери', літаки. Тобто армія боєздатна, але це — рівень саме армії каже він.

Співрозмовник додав, що це фактично одна армія чи два корпуси з української класифікації. Однак важливий момент полягає не в кількості військових, а в самій системі — вона будується під оборону, а не наступ.

Все, що пов'язано з Білоруссю, там все підготовлено для оборонних дій. Це завдання білоруського військового округу для прикриття Росії від країн східного флангу НАТО, тобто східного флангу НАТО — в якості оборонної, як буферна зона пояснює експерт.

Передісторія

17 квітня президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, повідомив, що в прикордонній Білорусі відбувається будівництво доріг до території України та налагодження артилерійських позицій.

"Вважаємо, що Росія ще раз намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами обговорити фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі мають стримувати керівництво Білорусії від помилок", — зазначив глава держави.

Водночас у моніторингових каналах розповіли про основні напрямки та об’єкти військової інфраструктури, які останнім часом зміцнює Білорусь.

Що відбувається на кордоні з Україною.

Яку роль Білорусь відіграла у війні в Україні

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь виступала плацдармом для наступу на Київщину та Чернігівщину. Тоді під виглядом спільних навчань російська армія розпочала 24 лютого вторгнення з півночі. Крім того, з білоруської території запускали ракети Україною.

Фактично білоруська армія начебто не брала участі у нападі, але країна надала ресурси, території, логістику та інфраструктуру Кремлю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Лукашенко готує майданчик для атаки, а Путін вимикає інтернет не через мобілізацію.