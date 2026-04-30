В Україні з'явився "найінстаграмніший" поїзд: як він виглядає та чим дивує (фото)

Від оформлення до сервісу — що відрізняє поїзд

Перші пасажири потягу "Сакура" з Києва до Ужгорода поділились враженнями — оновлений поїзд отримав чимало компліментів. Він складається виключно з нових вагонів, виготовлених цьогоріч. Серед того, що вразило пасажирів купе — шахівниця та столик для другої полички.

Що потрібно знати:

Поїзд "Сакура" складається з 12 нових вагонів

Має японське оформлення і тематичне меню

Є дитячий вагон і розваги для пасажирів

Також серед вражень пасажирів — захват від кольорового світла. В Укрзалізниці поїзд вже назвали найінстаграмнішим. "Телеграф" зібрав все, що варто знати про "Сакуру".

Враження українців про поїздку "Сакурою"/ Скріншот з тредсу

В перший рейс потяг вирушив 28 квітня. Його створили на базі вже існуючого потяга Київ-Ужгород за підтримки Японії. Його характерне оздоблення здалеку привертає увагу — усі 12 вагонів прикрашені пелюстками сакури. І це не все японське, що там є.

Купе в потязі "Сакура" / Фото: Укрзалізниця

Меню в поїзді з японським колоритом/ Скріншот з відео

Окрім оздоблення в меню додані японські елементи, пасажири можуть скористатись порталом про японську культуру, а також пограти у настільні ігри. Зауважимо, для мандрівників з дітьми в цьому потягу є дитячий вагон.

Ціна квитків не набагато відрізняється від типових. "Телеграф" перевірив ціни на найближчий понеділок, 4 травня. За плацкарт просять 475 грн за повний маршрут, за купе звичайне та дитяче — 844 грн. Зауважимо, ціна залежить від дня тижня та особливих коефіцієнтів.

Ціни на квитки на поїзд "Сакура"/ Скріншот додатку Укрзалізниці

За задумом, "Сакура" є символом дружби та вдячності України Японії — ця країна передавала рейки власного виробництва та будівельну техніку, загальна вартість — 46 млн доларів США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Укрзалізниця створила можливість добиратися до аеропорту в Молдові без пересадок. Для цього продовжили рейс з Києва.