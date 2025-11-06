Як заощадити на квитках Укрзалізниці: коли ціна падає до мінімуму

Українці масово переплачують за квитки — розповідаємо, коли ціни найнижчі.

Ціни на залізничні квитки в Україні змінюються не випадково — вони регулюються офіційно. Вартість залежить не лише від маршруту чи класу вагона, а й від дня тижня, сезону та типу поїзда.

"Телеграф" розібрався в коефіцієнтах на пасажирські перевезення та в тому, хто може скористатися знижками на квитки від Укрзалізниці.

Сезонні коефіцієнти: коли найдешевше

Протягом року Укрзалізниця застосовує до базової ціни квитків спеціальні коефіцієнти. Вони можуть підвищувати або знижувати кінцеву вартість.

Найдорожчі квитки — у новорічний період (з 25 по 31 грудня ), коли застосовується коефіцієнт 1,1 .

— у новорічний період (з ), коли застосовується коефіцієнт . Найдешевші квитки — у кінці січня (з 21 по 31 січня), коли коефіцієнт становить 0,85.

В які дні року який коефіцієнт застосовується

Найвигідніше планувати подорожі в останню декаду січня або в міжсезоння (лютий–березень, жовтень–листопад), коли попит нижчий.

День тижня впливає на вартість

Ціна квитка також залежить від того, в який день тижня ви вирушаєте в дорогу. Для більшості пасажирських поїздів:

вівторок і середа — найдешевші дні (коефіцієнт 0,9)

пʼятниця та неділя — найдорожчі (1,1)

понеділок, четвер і субота — стандартна ціна (1,0).

Як міняється вартість місця в жіночому купе поїзда "Харків-Львів" з Києва залежно від дня тижня

Для поїздів "Інтерсіті+" діють інші правила:

понеділок, вівторок, середа — звичайна ціна (1,0)

четвер і субота — дешевше (0,9)

пʼятниця і неділя — дорожче (1,1).

Залежність ціни квитка від дня тижня в поїздах Інтерсіті+

Залежність ціни квитка від дня тижня в поїздах

Хто може подорожувати дешевше або безоплатно

Укрзалізниця надає пільги багатьом категоріям громадян. Залежно від статусу пасажира, знижка може становити від 25% до 100%.

Діти:

до 6 років — безкоштовно (без окремого місця);

— безкоштовно (без окремого місця); від 6 до 14 років — -25% від вартості.

Студенти:

50% знижка на проїзд у 2-му та 3-му класах, діє на внутрішні та міжнародні рейси.

Особи з інвалідністю:

-50% з 1 жовтня до 15 травня;

з 1 жовтня до 15 травня; супроводжуюча особа — також має право на пільгу (для інвалідів І групи).

Військові, ветерани, родини загиблих:

безкоштовно 1 раз на рік або 1 раз на два роки (туди й назад) ;

; або 50% знижка від жовтня до середини травня.

Герої, учасники війни, жертви нацистських переслідувань:

безкоштовний проїзд у купе або вагоні СВ (1 раз на рік чи два роки, залежно від статусу).

Для отримання пільги потрібно мати офіційне посвідчення або довідку, що підтверджує право на знижку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в разі запізнення на потяг через тривогу, доїхати до місця призначення все ж таки можна. Вас можуть за тим же квитком відправити іншим потягом протягом доби.