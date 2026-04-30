В Украине появился самый "инстаграмный" поезд: как он выглядит и чем удивляет (фото)

От оформления до сервиса – что отличает поезд

Первые пассажиры поезда "Сакура" из Киева в Ужгород поделились впечатлениями – обновленный поезд получил немало комплиментов. Он состоит исключительно из новых вагонов, изготовленных в этом году. Среди вещей, поразивших пассажиров купе — шахматная доска и столик для второй полочки.

Что нужно знать:

Поезд "Сакура" состоит из 12 новых вагонов

Имеет японское оформление и тематическое меню

Есть детский вагон и развлечения для пассажиров

Также среди впечатлений пассажиров восторг от цветного света. В "Укрзализныце" поезд уже назвали самым инстаграмным. "Телеграф" собрал все, что следует знать о "Сакуре".

Впечатления украинцев о поездке "Сакурой"/ Скриншот из тредса

В первый рейс поезд отправился 28 апреля. Его создали на базе уже существующего поезда Киев-Ужгород при поддержке Японии. Его характерное убранство издалека привлекает внимание — все 12 вагонов украшены лепестками сакуры. И это не все японское, что там есть.

Купе в поезде "Сакура"/Фото: Укрзализныця

Меню в поезде с японским колоритом/ Скриншот видео

Кроме украшения в меню добавлены японские элементы, пассажиры могут воспользоваться порталом о японской культуре, а также поиграть в настольные игры. Заметим, для путешественников с детьми в этом поезде есть детский вагон.

Цена билетов ненамного отличается от типичных. "Телеграф" проверил цены на ближайший понедельник, 4 мая. За плацкарт просят 475 грн за полный маршрут, за купе обычное и детское – 844 грн. Заметим, цена зависит от дня недели и особых коэффициентов.

Цены на билеты на поезд "Сакура"/ Скриншот приложения Укрзализныци

По замыслу "Сакура" является символом дружбы и благодарности Украины Японии — эта страна передавала рельсы собственного производства и строительную технику, общая стоимость — 46 млн долларов США.

