Вже є антидроновий "купол"? Полковник розповів про нову тактику збиття "Шахедів"

Універсального рішення у боротьбі з ворожими безпілотниками не існує

В Україні змінили підхід до протидії дронам-камікадзе "Шахед". Крім того, йде поступове просування до створення так званого "антидронового куполу", аналогів якому не буде в усьому світі.

Про це полковник Павло Єлізаров розповів у інтерв’ю "Українській правді". За його словами, останнім часом було переглянуто концепцію оцінки ефективності роботи ППО.

"Раніше в областях вважалося так: якщо вони ("Шахеди", — Ред.) пролетіли повз і не вдарили по моїй області — слава Богу, вранці мене ніхто не буде сварити. Зараз модель інша: "Шахеди" зайшли і вийшли. Якщо вийшли – це погано. Вийшли – чому? Тому тепер є контроль: скільки зайшло, скільки вийшло. Далі ми проаналізували всі радарні поля. Іноді групи або ті, хто відповідав за радари, ухвалювали рішення на власний розсуд: мовляв, я хочу стояти ось там, бо мені там подобається. Зараз це більш упорядковано: радари стоять за певною логікою і переміщуються залежно від того, що було під час попереднього прильоту. Постійно йде аналіз помилок", — пояснив Єлізаров.

На питання про те, чи є українські дрони-перехоплювачі нині головним знаряддям для збивання, він відповів, що сам особисто більше вірить у роботу ракет малої дальності. При цьому універсального рішення не існує.

"Є різні компоненти. МВГ (мобільно-вогневі групи — УП) ніхто не скасовував. Дрони-перехоплювачі теж мають право на життя — це дійсно ефективне та економічне рішення", — пояснив полковник.

Для цього потрібні три ключові компоненти:

Перший – радари. Без них немає сенсу використовувати дрон-перехоплювач: летіти в темряву навмання, шукаючи ціль – це дорого, неефективно та безглуздо.

Другий компонент – якість самого дрону.

компонент – якість самого дрону. Третій – якість підготовки пілота.

"Коли ці три елементи працюють у комплексі, система стає високоефективною, і дрон дійсно виконує свою функцію. Сьогодні дрони-перехоплювачі вже розвивають швидкість до 700 км/год. Вони еволюціонують так само швидко, як і дрони, що атакують нас, фактично перетворюючись за своїми характеристиками на крилаті ракети", — додав Єлізаров.

Нижче буде наведено статистику збитків "Шахедів" за останні 6 днів.

Статистика збитих "Шахедів" із 25 по 30 квітня. Колаж: "Телеграф"/Повітряні сили

Крім того, полковник розповів, що Україна наблизилася до створення антидронового "купола". Унікальність цієї системи полягатиме також і в тому, що вона унікальна у своєму роді і не має аналогів у світі.

"Аналогів точно не буде. Унікальність полягає в тому, що ми повинні створити це з підручних засобів. Україна надто велика, і ми не можемо фінансово дозволити собі систему, як в Ізраїлі. Навіть те, що зараз в Еміратах — багаторівнева система прикриття з сучасних засобів — ми фізично і фінансово не потягнемо. І нам ніхто цього не подарує. Знаєте, "Шахед" – як тарган. Начебто простий, але такий настирливий", — підсумував він.

