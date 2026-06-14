Від мурах не залишиться й сліду: простий фрукт із холодильника, який працює як природний репелент

З настанням тепла мурахи знову стають частими "гостями" в українських оселях.

Вони легко проникають на кухні, у ванні кімнати та навіть на балкони, де швидко знаходять доступ до їжі та води. Експерти зазначають: достатньо кількох комах, щоб за короткий час утворилося справжнє нашестя, яке потім складно контролювати. Про це йдеться на порталі "dnevno".

Зазвичай для боротьби з мурахами використовують оцет або побутову хімію, однак фахівці все частіше звертають увагу на простіші та безпечніші альтернативи. Одним із таких рішень є звичайний лимон — продукт, який є майже в кожному холодильнику.

За словами експерта з боротьби з комахами Глена Пескетта, лимонний сік має виражений відлякувальний ефект. "Цитрусовий аромат руйнує мурашині сліди, а кислотність порушує феромони, завдяки яким вони орієнтуються та знаходять їжу", — пояснює він. Саме тому комахи втрачають здатність пересуватися звичними маршрутами та залишають оброблені ділянки.

Використати метод дуже просто: достатньо вичавити свіжий лимон і нанести сік на місця, де найчастіше з’являються мурахи — підвіконня, дверні прорізи, щілини в стінах або простір під мийкою. Додатково можна розбавити сік водою та розпилити розчин у проблемних зонах. Окрім відлякування комах, лимон також залишає приємний свіжий аромат у приміщенні, що вигідно відрізняє його від різкого запаху оцту.

Фахівці також наголошують: навіть найефективніші природні методи працюють краще, якщо поєднувати їх із базовою гігієною. Регулярне прибирання крихт, герметичне зберігання продуктів і відсутність доступу до солодкого значно зменшують ризик появи мурах у домі.

Таким чином, звичайний лимон може стати простим, доступним і безпечним способом зменшити кількість небажаних "сусідів" у квартирі — без агресивної хімії та зайвих витрат.