Уже есть антидроновый "купол"? Полковник рассказал о новой тактике сбития "Шахедов"

Универсального решения в борьбе с вражескими беспилотниками не существует

В Украине изменили подход к противодействию дронам-камикадзе "Шахед". Кроме того, идет постепенное продвижение к созданию так называемого "антидронового купола", аналогов которому не будет во всем мире.

Об этом полковник Павел Елизаров рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, в последнее время была пересмотрела концепция оценки эффективности работы ПВО.

"Раньше в областях считалось так: если они (Шахеды, — Ред.) пролетели мимо и не ударили по моей области – слава Богу, утром меня никто не будет ругать. Сейчас модель другая: "Шахеды" зашли и вышли. Если вышли – это плохо. Вышли – почему? Поэтому сейчас есть контроль: сколько зашло, сколько получилось. Дальше мы проанализировали все радарные поля. Иногда группы или те, кто отвечал за радары, принимали решение по своему усмотрению: мол, я хочу стоять вот там, потому что мне там нравится. Сейчас это более упорядочено: радары стоят по определенной логике и перемещаются в зависимости от того, что было во время предыдущего прилета. Постоянно идет анализ ошибок", — объяснил Елизаров.

На вопрос о том, являются ли украинские дроны-перехватчики сейчас главным орудием для сбивания, он ответил, что сам лично больше верит в работу ракет малой дальности. При этом, универсального решения не существует.

Павел Елизаров. Фото: Facebook

"Есть разные компоненты. МВГ (мобильно-огневые группы – УП) никто не отменял. Дроны-перехватчики тоже имеют право на жизнь – это действительно эффективное и экономическое решение", — объяснил полковник.

Для этого нужны три ключевых компонента:

Первый – радары. Без них нет смысла использовать дрон-перехватчик: лететь в темноту наугад, ища цель – это дорого, неэффективно и бессмысленно.

Второй компонент – качество самого дрона.

Третий – качество подготовки пилота.

"Когда эти три элемента работают в комплексе, система становится высокоэффективной, и дрон действительно выполняет свою функцию. Сегодня дроны-перехватчики уже развивают скорость до 700 км/час. Они эволюционируют так же быстро, как и атакующие нас дроны, фактически превращаясь по своим характеристикам в крылатые ракеты", — добавил Елизаров.

Ниже будет приведена статистика сбитий "Шахедов" за последние 6 дней.

Статистика сбитых "Шахедов" с 25 по 30 апреля. Коллаж: "Телеграф" / Воздушные силы

Кроме того, полковник рассказал, что Украина приблизилась к созданию антидронового "купола". Уникальность этой системы будет заключаться также и в том, что она уникальна в своем роде и не имеет аналогов в мире.

"Аналогов точно не будет. Уникальность состоит в том, что мы должны создать это из подручных средств. Украина слишком велика, и мы не можем финансово позволить себе систему, как в Израиле. Даже то, что сейчас в Эмиратах – многоуровневая система прикрытия из современных средств – мы физически и финансово не потянем. И нам никто этого не подарит. Знаете, "Шахед" – как таракан. Будто бы простой, но такой назойливый…", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "Шахеды" стали летать по Украине утром и днем — в чем опасность новой тактики России.