Перекусити, намазати і випити чаю: в "АТБ" до 50% здешевшали товари у відділі бакалії

Акції триватимуть обмежений час

Українська мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про масштабне зниження цін на товари повсякденного попиту. Цього разу під хвилю значних знижок потрапив асортимент бакалійного відділу.

Знижки на окремі позиції сягають понад 50%. Детальніше розповість "Телеграф".

Більше про знижки у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали до половини вартості: що продають зі знижкою понад 30% цього тижня".

Крупи — лідери за рівнем знижок

Булгур "Trapeza" (500 г) — справжній рекордсмен цього розпродажу. Знижка становить -51% . Стара ціна: 40,60 грн. Нова ціна: 19,53 грн.

— справжній рекордсмен цього розпродажу. Знижка становить . Стара ціна: 40,60 грн. Рис "АТТУАЛЬ" круглозернистий (1 кг) — подешевшав майже вдвічі, знижка становить -44%. Стара ціна: 80,80 грн. Нова ціна: 44,55 грн.

Соуси та заправки — мінус 40% на все

Популярна торгова марка "Оліс" презентувала знижку -40% відразу на три види майонезу у зручній фасовці по 500 г:

Майонез "Оліс" "Салатний" 30% (500 г) — стара ціна: 67,60 грн. Нова ціна: 40,50 грн.

— стара ціна: 67,60 грн. Майонез "Оліс" "Чудовий" 50% (500 г) — стара ціна: 80,90 грн. Нова ціна: 48,50 грн.

— стара ціна: 80,90 грн. Майонез "Оліс" "Файний" 72% (500 г) — стара ціна: 105,70 грн. Нова ціна: 63,40 грн.

Також суттєво знизилися ціни на томатні соуси:

Кетчупи "Своя Лінія" та "Оліс" — отримали знижку -40%. Акційна вартість за упаковку тепер становить від 14,90 до 21,00 грн.

Приправи та швидке приготування

Приправа "Приправка до курки" (25 г) — стала дешевшою на -39% . Стара ціна: 35,40 грн. Нова ціна: 21,51 грн.

— стала дешевшою на . Стара ціна: 35,40 грн. Вермішель "Мівіна" (в асортименті, різні смаки) — загальне зниження ціни сягає -36%. Акційна вартість варіюється від 11,80 до 36,90 грн залежно від формату упаковки та смаку.

Солодке до чаю

Джеми "Своя Лінія" (210 г) — солодкі смаки "вишня-черешня" та "ананас-манго" можна придбати зі знижкою -37%. Стара ціна: 106,90 грн. Нова ціна: 67,05 грн.

Зверніть увагу: акція діє в магазинах мережі АТБ за наявності товарних запасів. Кількість акційного товару може бути обмежена. пропозиція діє до 17 червня.

Раніше "Телеграф" писав, як в "АТБ" проходить хвилина мовчання.