"Ніхто не задоволений": Ізраїль критикує Трампа за угоду з Іраном, про що вона і коли підпишуть

У Тель-Авіві вважають, що майбутні домовленості недовговічні

Ізраїльські чиновники розкритикували майбутню угоду між США та Іраном. У країні впевнені, що ця угода не усуває загрози щодо ядерної та ракетної програм Тегерана. Однак є важливий нюанс щодо її підписання.

Як виявилося, Тель-Авів непокоїть відсутність можливості впливати на зміст документа. Про це пише Ynet.

"Його (Ізраїлю, — ред.) голос не чути. Це погана угода. Ніхто цим не задоволений. Усі розуміють, що це погано для нас і завдає шкоди інтересам Ізраїлю", — сказав один із чиновників.

Інший висловився більш різко, сказавши: "Трамп нас підставив".

За словами ще одного джерела, цю угоду сприймають як результат тиску Ірану та поступок Сполучених Штатів Америки. При цьому урядовець сумнівається, що угоду взагалі підпишуть і що вона довго проіснує.

"Принаймні такий настрій у нашому регіоні, і тому угода — принаймні в короткостроковій перспективі — вважатиметься провалом. Я, як і раніше, скептично ставлюся як до підписання угоди, так і до її довговічності", — додав він.

Як виявилося, нинішня рамкова угода, яку сторони мають намір підписати, не відповідає жодному з принципів, про які говорив Ізраїль на початку військової операції. Зокрема, вона:

не включає суттєвих положень щодо іранської ракетної програми,

не потребує ліквідації регіональної мережі посередників

не торкається питання зміни режиму.

Щодо ядерної програми теж є розбіжності:

США кажуть, що іранські запаси збагаченого урану мають бути вивезені та знищені.

Іран говорить лише про розведення цих матеріалів.

Тому в Ізраїлі побоюються, що Іран зможе порівняно швидко повернутись до розробки ядерної зброї, особливо якщо в США зміниться адміністрація.

При цьому у Штатах говорять про вивезення та знищення, а Іран лише про розведення. Тому є побоювання, що в майбутньому, можливо, наступного дня після відходу Трампа — режим зможе швидко відновити гонку за ядерною зброєю.

В Ізраїлі вважають, що американський президент хоче швидко закінчити війну та довести дипломатичне досягнення, тому Штати готові піти на компроміс.

Економічне питання також стало тривожним для Ізраїлю, оскільки зняття обмежень на експорт іранської нафти може сповнити скарбницю країни мільярдами доларів. Через це є побоювання, що Тегеран витратить частину суми на відновлення військового потенціалу, а також розробку ракетного озброєння.

Чому Ізраїль незадоволений угодою. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Коли буде підписання угоди?

Міністерство закордонних справ Ірану не підтверджує підписання початкової угоди про припинення вогню зі США 14 червня, про яку раніше заявляв Трамп. Про це повідомляє Reuters.

"Нам доведеться почекати та побачити точну дату підписання меморандуму про взаєморозуміння, хоча це буде не завтра", — сказав представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

Однак він не виключає підписання угоди найближчим часом.

"Не можна виключати можливості того, що це станеться найближчими днями. Однак через коливання іншої сторони ми повинні бути обережними, роблячи будь-які коментарі щодо цього процесу", — зазначив Багаї.

Есмаїл Багаї

Пізніше американський чиновник, який розмовляв із журналістами, відмовився уточнювати терміни, але заявив: "Це чудова і дуже вигідна угода".

Що відомо про угоду

Угода докладно розглядає всі ядерні питання та задовольняє всі вимоги США. Передбачає негайне відкриття протоки без стягнення плати за прохід та повернення до довоєнних обсягів судноплавства протягом 30 днів. Натомість буде знято й блокаду США. До цього американські чиновники говорили, що після відкриття протоки Ірану будуть надані тимчасові послаблення у санкціях, які дають змогу продавати нафту протягом 60 днів. Це принесе Тегерану цінний прибуток.

Зняття санкцій буде збільшено, якщо Іран виконає умови початкової угоди та виявить "сумлінність" у наступних переговорах. При цьому Іран наполягає на отриманні частини грошей одразу ж після підписання будь-якої початкової угоди, тоді як США заявляють, що вони розблокуватимуться траншами залежно від виконання умов.

В останні дні США, Іран та Катар обговорювали механізм, за допомогою якого Іран отримає доступ до частини своїх заморожених коштів у Катарі для закупівлі гуманітарної продукції.

Що відомо про угоду. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на газоні Національної алеї у Вашингтоні раптово з’явилися величезні цифри "8647". Адміністрація Білого дому розцінює це як загрозу президенту США Дональду Трампу.