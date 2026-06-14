"Присмак Туапсе": у Росії випав нафтовий дощ після удару по важливій нафтобазі (відео)

Росіяни публікують кадри аномальних опадів

У неділю, 14 червня, жителі Ярославської області на повну випробували наслідки атаки українських БПЛА по нафтобазі "Темп" у місті Рибінськ. У мережі показали чорний дощ, схожий на весняні аномальні опади у Туапсе.

Мережа переповнена кадрами із величезними стовпами чорного диму. Також на відео показали момент прильоту одного з дронів на об’єкт.

Місцеві жителі публікують ролики та фото "нафтового" дощу, який пролився на регіон після початку пожежі. Автор одного із відео зазначає, що його кіт став брудним після опадів.

У цебрах та ваннах можна побачити не просто чорну воду. Ця рідина виглядає досить густою і нагадує пальне, продаж якого обмежили у багатьох російських регіонах. А місцева водойма покрилася масляною плівкою.

Нафтовий дощ у Ярославській області

Служба безпеки України вже підтвердила удар Центру спецоперацій "Альфа" по нафтобазі росрезерву "Темп". У публікації зазначається, що об’єкт розташований більш ніж за 700 км від України.

"Нафтабаза "Темп" входить до системи державного матеріального резерву РФ і використовується для зберігання бензину, дизельного пального та інших паливно-мастильних матеріалів. Звідси Росія постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси палива для потреб армії", — повідомляють у пресслужбі.

Після влучання безпілотників СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Спостерігаються не менше трьох великих осередків займання в резервуарному парку з 60 ємностями для зберігання.

Нагадаємо, раніше в Росії пролунали "святкові" вибухи. Був приліт на "Нижньокамськнафтохім" компанії СІБУР. Також вибухи чули в окупованому Криму та місті Тольятті.