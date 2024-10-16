На Безуглу збираються подати до суду: хто та як відреагувала нардеп

На депутата подають до суду

Депутат Верховної Ради України Олександр Федієнко подав до суду на свою колегу по парламенту Мар’яну Безуглу. Він звинуватив її у наклепі.

Про це Федієнко написав на своїй сторінці у Facebook. Він заявив, що дії Безуглої несумісні з діями народного депутата України, особливо під час війни з Росією.

"Мені надійшло багато запитів від різних медіа, а також від колег з приводу публікації інформації Мар’яни Безуглої на своїй верифікованій сторінці про причетність мене як народного депутата до корупційних схем, і протизаконних лобістських схем та дій", — пише Федієнко.

Нардеп назвав слова Безуглої наклепом на свою адресу, а також на адресу своїх близьких і фракції, членом якої він є ("Слуга народу" — Ред.). Він заявив, що не залишить цю ситуацію поза увагою і звертатиметься до суду, а також до регламентного комітету Верховної Ради.

"Я буду першим, хто звертається до суду за захистом своєї честі, гідності та репутації. Я публічно заявляю, що дані дії Мар’яни Безуглої несумісні з етикою народного обранця і змушені звернутися до регламентного комітету. Дії Мар’яни Безуглої під час війни з РФ підривають довіру до державних органів і є прямим безпосереднім втручанням у діяльність державного діяча", — написав Федієнко.

У відповідь Мар’яна Безугла написала на своїй сторінці у Facebook такі слова: "Суд так суд".

Нагадаємо, раніше Мар’яна Безугла розкритикувала законопроект, який звільняє від відповідальності за самовільне залишення військової частини вперше. За її словами, автор законопроекту, народний депутат Олександр Завітневич, нібито хоче "легалізувати дезертирство". Проте депутат Олександр Федієнко заявив, що Безугла нібито сама голосувала за цей проект закону.

Сама ж Безугла заявила, що не голосувала за нього.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, політолог Олег Саакян розповів, що відбувається з Мар’яною Безуглою.