Козирні "карти" України. Безсмертний про те, що змінює вагу Києва у світі

Через дії ЗСУ всі бачать неспроможність Росії

Україна має та нарощує свої "карти", які збільшують нашу вагу у системі міжнародних відносин. Йдеться про результативні удари по території Росії та не лише.

Україна стала більш жорсткою у переговорному процесі

"Отримавши серйозні аргументи, як Дональд Трамп каже "карти", українська сторона почала досить жорстко вести себе в діалозі, причому з усіма учасниками. Я поділяю цей підхід. Він був потрібен з самого початку. Менше зважувати на цю балаканину, яку поширюють у Білому домі", — зазначив Роман Безсмертний.

Роман Безсмертний.

Які "карти" зараз має Україна

За словами дипломата, "карти" Києва складаються з цілого ряду компонентів. Перше — це нарощування потенціалу ЗСУ. Наслідки цього відчуваються, в тому числі в системі міжнародних відносин.

"Друге — міжнародний резонанс, який мають українські технології, дії ЗСУ. Подібні операції, які відбуваються зараз майже щоночі, ще рік тому були б ах якими операціями. Удари (не тільки по Туапсе) завдали дуже серйозної шкоди нафтопереробній галузі Росії. Вони фактично тримають у третинному режимі експортний потенціал РФ", — каже Безсмертний

За його словами, зараз усі бачать, що системи ПРО і ППО Росії "просто здохли". Вони не здатні протистояти тактиці, яку застосовує Україна.

"Територія велика, а все зосереджено навколо декількох міст у Росії. Усе, що відбувається, — це наслідок і технологічного домінування України", — резюмував політик.

Що відомо про "далекобійні санкції" України

Наші військові активно та успішно атакує дронами нафтові об'єкти на території РФ практично щоночі. Один з найбільш яскравих прикладів останніх діб — Туапсе, де в ніч на 1 травня дрони підпалили НПЗ вчетверте за два тижні. Також не відстає Перм, куди БПЛА навідалися двічі за кілька днів. У місті виникло сильне задимлення та пожежа, були повідомлення про викид небезпечних речовин.

Що казав про "карти" України Трамп

Вперше президент США Дональд Трамп заявив, що "в України немає карт" ще в лютому 2025 року, під час своєї суперечки з главою України Володимиром Зеленським у Білому домі. Він знову повторив цю тезу у листопаді того ж року, коли намагався змусити Київ віддати свої території Росії в рамках "мирного плану".

