Козырные "карты" Украины. Бессмертный о том, что меняет вес Киева в мире

Из-за действий ВСУ все видят несостоятельность России

Украина имеет и наращивает свои "карты", которые увеличивают наш вес в системе международных отношений. Речь идет о результативных ударах по территории России и не только.

Украина стала более жесткой в переговорном процессе

"Получив серьезные аргументы, как Дональд Трамп говорит "карты", украинская сторона начала достаточно жестко вести себя в диалоге, причем со всеми участниками. Я разделяю этот подход. Он был нужен с самого начала. Меньше учитывать эту болтовню, которую распространяют в Белом доме", — отметил Роман Бессмертный.

Роман Бессмертный.

Какие "карты" сейчас есть у Украины

По словам дипломата, "карты" Киева состоят из целого ряда компонентов. Первое — это наращивание потенциала ВСУ. Последствия этого ощущаются, в том числе в системе интернациональных отношений.

"Второе — международный резонанс, благодаря украинским технологиям, действиям ВСУ. Подобные операции, которые происходят сейчас почти каждую ночь, еще год назад были бы ах какими операциями. Удары (не только по Туапсе) нанесли очень серьезный ущерб нефтеперерабатывающей отрасли России. Они фактически держат в третичном режиме экспортный потенциал РФ", — говорит Бессмертный.

По его словам, сейчас все видят, что системы ПРО и ПВО России "просто сдохли". Они не способны противостоять тактике, которую применяет Украина.

"Территория большая, а все сосредоточено вокруг нескольких городов в России. Все происходящее — это следствие и технологического доминирования Украины", — резюмировал политик.

Что известно о "дальнобойных санкциях" Украины

Наши военные активно и успешно атакуют дронами нефтяные объекты на территории РФ практически каждую ночь. Один из самых ярких примеров последних суток – Туапсе, где в ночь на 1 мая дроны подожгли НПЗ в четвертый раз за две недели. Также не отстает Пермь, куда БПЛА наведались дважды за несколько дней. В городе возникло сильное задымление и пожар, были сообщения о выбросе опасных веществ.

Что говорил о "картах" Украины Трамп

Впервые президент США Дональд Трамп заявил, что "у Украины нет карт" еще в феврале 2025 года во время своего спора с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Он снова повторил этот тезис в ноябре того же года, когда пытался вынудить Киев отдать свои территории России в рамках "мирного плана".

