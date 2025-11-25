"Карти" Трампа проти справжніх мап: це варто побачити, щоб розуміти реальну ситуацію

Фронт, далекобійні удари, економіка: що відбувається насправді

Ще в лютому 2025 року Дональд Трамп заявив, що "в України немає карт" щодо ситуації на фронті. Нещодавно, згадуючи суперечливу лютневу зустріч із Зеленським, він повторив цю тезу, маючи на увазі суперечливий 28-пунктовий план США, який закликає Україну поступитися частиною території Донеччини, обмежити військові можливості та відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО.

"Телеграф" підготував три блоки карт, які показують реальний стан справ: повільне просування російських військ на Донеччині, далекобійні удари України по РФ та наскільки впали продажі російського газу. Вони демонструють — успіх Росії далеко не неминучий.

Зазначимо, президент США казав про "cards" — гральні карти, але омонімічність зі словом карти в значенні мапи, викликала чималу хвилю гумору в Україні.

Просування Росії на Донеччині: темпи та реалії

За даними ISW, російські війська просувалися активніше з початком осені — в середньому на 9,3 км² на день з 15 серпня по 20 листопада. Проте навіть при такому "прискоренні" повне захоплення Донецької області може для росіян, попри переможні заяви російського командування, затягнутися до серпня 2027 року. Темпи частково підсилює погода восени, але зі стабілізацією умов рух уповільниться.

Основні бойові дії зосереджені на Покровському напрямку та спробах оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію, де українські війська героїчно тримають оборону та контратакують позиції ворога. Тож як би Росія не намагалась вразити Трампа своїми заявами — карти свідчать про інше. Зібрали темпи просування росіян з першої заяви про "карти".

Ситуація на фронті станом на 24 листопада

Україна б’є по РФ: далекобійні удари змінюють гру

Українські спецпризначенці системно завдають далекобійних ударів по стратегічних об’єктах Росії. 6 жовтня 2025 року дрони вразили нафтопереробний завод у Тюмені майже за 2000 км від кордону. Ці операції завдали РФ суттєвих економічних втрат: понад 20% потужностей нафтопереробки виведено з ладу, що спричинило дефіцит палива та черги на заправках. Більша частина зброї — до 95% — для цих ударів — українського виробництва.

У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів. Володимир Зеленський, президент України

Рекордні удари по військових та промислових об'єктах РФ за дальністю в 2024-2025 роках

Де били по нафтопереробній галузі в жовтні 2025

Європа менше купує російськй та газ

Попри війну, Європейський Союз у 2024 році імпортував із Росії товарів на 35 млрд євро. Більше як половина — нафта і газ на суму 22,3 млрд євро, що дає РФ мільярдні доходи та підтримує її військовий апарат.

Проте загалом, частка російського в імпорті трубопровідного газу до ЄС знизилася з понад 40% у 2021 році до приблизно 11% у 2024 році. Щодо трубопровідного газу та зрідженого природного газу (ЗПГ), то на Росію припадало менш як 19% від загального імпорту газу до ЄС у 2024 році. Європейський Союз планує повну відмову від російських енергоресурсів до 2028 року, попри опір з боку деяких країн, таких як Угорщина та Словаччина.

Імпортери російського газу в Європі 2021

Імпортери російського газу в Європі 2024

Китай випередив ЄС як найбільший імпортер російського викопного палива

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп надав Угорщині виняток із санкцій щодо російської нафти, дозволивши продовжувати її імпорт через трубопровід "Дружба". Це стало результатом переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном

Раніше "Телеграф" розповідав, як просуваються переговори щодо миру в Україні. Росія зацікавлена в максимально жорстких умовах для України й не бажає посередництва Європи. Проте будь-які мирні переговори стосуються передусім нової архітектури безпеки в Європі.