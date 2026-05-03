Експерт розповів, коли в Україну можуть повернутися відключення світла

У цей період також відбуваються планові ремонти блоків АЕС

Цього літа в Україні з високою ймовірністю фіксуватимуться відключення світла. Одним із головних факторів, які на це вплинуть, стає різке зростання споживання електроенергії, оскільки часто використовуватимуться кондиціонери.

Про це голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра розповів "Телеграфу" у блій-інтерв’ю: " Відключення точно будуть: яка ситуація зі світлом чекає на українців влітку".

"Коли температура підвищується до 25–30°C, починається масове охолодження приміщень, причому не лише у побутовому секторі, а й на промислових підприємствах та бізнесі", — пояснив співрозмовник.

На кожен градус споживання в енергосистемі зростає на 300–500 МВт. При жарі 30°C і вище, з кожним додатковим градусом, навантаження збільшується вже на 500-800 МВт.

"За таких умов виникають денні піки, які раніше не фіксувалися. При цьому саме влітку відбуваються планові ремонти блоків АЕС", — додав ексерт.

Таким чином, якщо цього літа одночасно в ремонті буде не більше одного блоку (мінус 1 ГВт), відключення будуть мінімальними. Якщо їх буде два і більше – суттєвішими.

Однак співрозмовник наголошує, що зараз складно прогнозувати рівень відключень електроенергії в літній період через цілу низку вищевказаних факторів.

"Можна лише констатувати, що у певні періоди літа вони будуть точно", — підсумував Голіздра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що енергетик Олександр Харченко засмутив прогнозом щодо відключень і назвав регіони, яким найбільше загрожують блекаути.