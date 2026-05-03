Эксперт рассказал, когда в Украину могут вернуться отключения света

Этим летом в Украине с высокой вероятностью будут фиксироваться отключения света. Одним из главных факторов, которые на это повлияют, становится резкий рост потребления электричества, поскольку часто будут использоваться кондиционеры.

Об этом глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра рассказал "Телеграфу" в блий-интервью: "Отключения точно будут: какая ситуация со светом ждет украинцев летом".

"Когда температура повышается до 25–30°C, начинается массовое охлаждение помещений, причем не только в бытовом секторе, но и на промышленных предприятиях и в бизнесе", — объяснил собеседник.

На каждый градус потребление в энергосистеме увеличивается на 300–500 МВт. При жаре 30°C и выше с каждым дополнительным градусом нагрузка увеличивается уже на 500-800 МВт.

"При таких условиях возникают дневные пики, которые ранее не фиксировались. При этом именно летом проходят плановые ремонты блоков АЭС", — добавил эксерт.

Таким образом, если этим летом одновременно в ремонте будет не больше одного блока (минус 1 ГВт) — отключения будут минимальными. Если их будет два и более – более существенными.

Однако собеседник подчеркивает, что на данный момент сложно прогнозировать уровень отключений электроэнергии в лет ний период из-за целого ряда вышеуказанных факторов.

"Можно лишь констатировать, что в определенные периоды лета они будут точно", — подытожил Голиздра.

