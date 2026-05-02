Щоб вистачило кожному: скільки води треба запасти на випадок удару по водопостачанню
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Треба подбати й про альтернативне джерело
Можливі удари Росії по водопостачанню в Україні можуть залишити українців без води на тривалий період. Саме тому слід правильно робити запаси.
За словами експерта, варто мати кілька 20-літрових бутлів — це мінімум. Але не менш важливо заздалегідь знайти альтернативне джерело в межах кілометра пішки: свердловина, криниця, бювет, не підключений до водопроводу.
За словами експерта, варто мати кілька 20-літрових бутлів — це мінімум. Але не менш важливо заздалегідь знайти альтернативне джерело в межах кілометра пішки: свердловина, криниця, бювет, не підключений до водопроводу.
"Якщо таке місце є — жити можна, нехай і з відром. Якщо ні — через кілька днів після вичерпання запасів залишається тільки виїжджати", — каже Шира.
Зауважимо, що мінімальний запас:
- 2 літри на добу на людину — питна вода
- 10-15 літрів на добу — для санітарних потреб (туалет, умивання)
Рахуємо для сім'ї з трьох осіб на тиждень:
- Питна вода: 2 л × 3 особи × 7 днів = 42 літри
- Санітарні потреби (мінімум): 10 л × 3 особи × 7 днів = 210 літрів
- Санітарні потреби (максимум): 15 л × 3 особи × 7 днів = 315 літрів
Втім треба приділяти увагу й зберіганню води. Адже наповнені пляшки краще ставити в темне сухе місце, де немає сонця. Воду, якщо вона розлита власноруч, треба змінювати кожні пів року.
