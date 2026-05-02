Щоб вистачило кожному: скільки води треба запасти на випадок удару по водопостачанню

Треба подбати й про альтернативне джерело

Можливі удари Росії по водопостачанню в Україні можуть залишити українців без води на тривалий період. Саме тому слід правильно робити запаси.

Про це "Телеграфу" розповів Артем Шира, підприємець і віцепрезидент Української водної асоціації.

За словами експерта, варто мати кілька 20-літрових бутлів — це мінімум. Але не менш важливо заздалегідь знайти альтернативне джерело в межах кілометра пішки: свердловина, криниця, бювет, не підключений до водопроводу.

"Якщо таке місце є — жити можна, нехай і з відром. Якщо ні — через кілька днів після вичерпання запасів залишається тільки виїжджати", — каже Шира.

Зауважимо, що мінімальний запас:

2 літри на добу на людину — питна вода

— питна вода 10-15 літрів на добу — для санітарних потреб (туалет, умивання)

Рахуємо для сім'ї з трьох осіб на тиждень:

Питна вода: 2 л × 3 особи × 7 днів = 42 літри

2 л × 3 особи × 7 днів = Санітарні потреби (мінімум): 10 л × 3 особи × 7 днів = 210 літрів

10 л × 3 особи × 7 днів = Санітарні потреби (максимум): 15 л × 3 особи × 7 днів = 315 літрів

Втім треба приділяти увагу й зберіганню води. Адже наповнені пляшки краще ставити в темне сухе місце, де немає сонця. Воду, якщо вона розлита власноруч, треба змінювати кожні пів року.

