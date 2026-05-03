У Київ може прийти незначне похолодання або майже літне тепло: який настрій буде у погоди на цьому тижні

Марина Бондаренко
Місто зможе погрітись Новина оновлена 03 травня 2026, 10:46
Температура може сягнути як +25 градусів, так і впасти до +16 градусів

У Києві цього тижня очікується переважно комфортна весняна погода. Однак ближче до вихідних повітря може трошки охолонути.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. "Телеграф" детальніше розповість, які температурні гойдалки передбачаються на цьому тижні.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

У понеділок, 4 травня, буде хмарно з проясненнями та температурою до +18 °C вдень і +10 °C вночі, із відчутним свіжим вітром. У вівторок і середу погода покращиться: 5-6 травня очікується переважно сонячна погода, а температура підвищиться до +20…+22 °C.

Однак уже з четверга, 7 травня, у столиці знизиться температура до +19 °C, можливий короткочасний дощ. У п’ятницю та суботу стане ще прохолодніше: близько +17…+18 °C, місцями хмарно та вітряно.

Наприкінці тижня, у неділю, 10 травня, погода знову покращиться — очікується до +20 °C і більше сонця.

Погода у Києві на 4-10 травня 2026
Якою буде погода у Києві на наступному тижні. Фото: Gemini
Які погодні умови очікуються в Києві протягом наступного тижня. Фото: згенероване ШІ

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

Водночас за даними Укргідрометцентру, у Києві з понеділка по четвер, 4–7 травня, утримається майже літнє тепло — повітря прогріватиметься до +22…+25 °C. У п’ятницю, 8 травня, стане дещо прохолодніше — близько +18 °C. У суботу температура знову підвищиться до +20 °C, однак у неділю очікується незначне зниження до +19 °C. Вночі повітря прогріватиметься від +9 до +14 градусів.

Коли найбільше припече у Києві протягом 4-10 травня 2026. Фото: Укргідрометцентр

Тим часом в Мeteofor прогнозують, що початок тижня у столиці ймовірно буде дуже теплим, але наприкінці цього періоду температура може піти на спад і зафіксуватись біля +16 градусів.

Що прогнозують синоптики столиці на 4-10 травня 2026. Фото: Мeteofor

