Гірше за блекаут. Які міста України можуть залишитись надовго без води після атак Росії

Тетяна Крутякова
Удари по водопостачанню та електриці Новина оновлена 02 травня 2026, 14:17
Є загроза навіть від кібератак

Можливі удари Росії по водопостачанню в Україні матимуть набагато серйозніші наслідки, ніж атаки на електроенергію. Втім у кожному місті ситуація складатиметься по-різному.

Про це "Телеграфу" розповів Артем Шира, підприємець і віцепрезидент Української водної асоціації. Детальніше читайте у матеріалі "Вода може зникнути через атаки РФ: скільки літрів врятують сім'ю і де їх тримати (інфографіка)".

За словами експерта, водопостачання в Україні має складнішу систему, ніж електропостачання. Тому в разі атаки в деяких містах ситуація може вирішуватись тижнями.

"Якщо казати про Київ — там кілька входів і розгалужені мережі. Є ризик хіба що погодинної подачі. Це не критично. А є міста з одним входом — наприклад, Одеса. Просто одна труба в одному місці. Якщо туди прилетить ракета — проблеми не вирішити місяцями", — наголосив Шира.

Президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький вже пояснив, чому "вотер-аут" страшніший за блекаут. За його словами, є принципова різниця між відключенням світла і зникненням води.

"Водоканали — це підземний організм із тисяч кілометрів мереж. Їх важко знищити одним ударом, але надзвичайно складно й довго відновлювати при масових пошкодженнях. Чим більше місто, тим важче забезпечити його альтернативним водопостачанням", — каже експерт.

Як правильно зберігати воду

Він додає, що також є загроза та ризик від кібератаки на SCADA-системи. Адже дистанційне втручання в роботу засувок може спричинити аварії навіть без ракетного удару.

Відомо, що наразі загальні збитки водної інфраструктури вже сягнули $7,8 млрд, а для повного відновлення потрібно близько $17,5 млрд протягом десяти років. При цьому більшість критичного обладнання в Україні не виробляється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні може зрости вартість на комунальні тарифи.

#Вода #Атаки #Війна з РФ