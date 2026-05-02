Гірше за блекаут. Які міста України можуть залишитись надовго без води після атак Росії

Є загроза навіть від кібератак

Можливі удари Росії по водопостачанню в Україні матимуть набагато серйозніші наслідки, ніж атаки на електроенергію. Втім у кожному місті ситуація складатиметься по-різному.

За словами експерта, водопостачання в Україні має складнішу систему, ніж електропостачання. Тому в разі атаки в деяких містах ситуація може вирішуватись тижнями.

"Якщо казати про Київ — там кілька входів і розгалужені мережі. Є ризик хіба що погодинної подачі. Це не критично. А є міста з одним входом — наприклад, Одеса. Просто одна труба в одному місці. Якщо туди прилетить ракета — проблеми не вирішити місяцями", — наголосив Шира.

Президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький вже пояснив, чому "вотер-аут" страшніший за блекаут. За його словами, є принципова різниця між відключенням світла і зникненням води.

"Водоканали — це підземний організм із тисяч кілометрів мереж. Їх важко знищити одним ударом, але надзвичайно складно й довго відновлювати при масових пошкодженнях. Чим більше місто, тим важче забезпечити його альтернативним водопостачанням", — каже експерт.

Як правильно зберігати воду

Він додає, що також є загроза та ризик від кібератаки на SCADA-системи. Адже дистанційне втручання в роботу засувок може спричинити аварії навіть без ракетного удару.

Відомо, що наразі загальні збитки водної інфраструктури вже сягнули $7,8 млрд, а для повного відновлення потрібно близько $17,5 млрд протягом десяти років. При цьому більшість критичного обладнання в Україні не виробляється.

