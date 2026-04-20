Енергетик засмутив прогнозом щодо відключень та назвав регіони, яким найбільше загрожують блекаути
Найбільш складні місяці в плані знеструмлень — зимові, а також липень-серпень
Через пошкодження, які отримала українська енергетична система внаслідок російських ударів, щонайменше кілька найближчих років в Україні вимушено застосовуватимуть обмеження електропостачання. Відключень буде більше у сезонні піки споживання.
Про ситуацію в енергетиці та перспективи "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко:
В яких регіонах найскладніша ситуація в енергетиці
За словами фахівця, найскладніша ситуація у Києві, Одесі, Харківському регіоні. Також дуже складно в Сумській та Чернігівській областях.
"Усе, що близько до ударів. Ці регіони наразі в найгіршому становищі", — каже Харченко.
Скільки в Україні будуть графіки відключень
За прогнозом енергетика, щонайменше кілька найближчих років графіки відключень супроводжуватимуть життя українців. І це у кращому разі. Харченко додав, що не бачить можливостей уникнути обмежень постачання.
У які сезони відключень буде найбільше
"Найскладніший — зимовий сезон. І ще липень-серпень. Це два піки споживання: коли холодно і коли занадто спекотно", — пояснив Харченко.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відключення світла влітку 2026 можуть бути тривалішими, ніж торік. Експерти назвали причину.