Енергетик засмутив прогнозом щодо відключень та назвав регіони, яким найбільше загрожують блекаути

Найбільш складні місяці в плані знеструмлень — зимові, а також липень-серпень

Через пошкодження, які отримала українська енергетична система внаслідок російських ударів, щонайменше кілька найближчих років в Україні вимушено застосовуватимуть обмеження електропостачання. Відключень буде більше у сезонні піки споживання.

Про ситуацію в енергетиці та перспективи "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко:

Олександр Харченко

В яких регіонах найскладніша ситуація в енергетиці

За словами фахівця, найскладніша ситуація у Києві, Одесі, Харківському регіоні. Також дуже складно в Сумській та Чернігівській областях.

"Усе, що близько до ударів. Ці регіони наразі в найгіршому становищі", — каже Харченко.

Скільки в Україні будуть графіки відключень

За прогнозом енергетика, щонайменше кілька найближчих років графіки відключень супроводжуватимуть життя українців. І це у кращому разі. Харченко додав, що не бачить можливостей уникнути обмежень постачання.

У які сезони відключень буде найбільше

"Найскладніший — зимовий сезон. І ще липень-серпень. Це два піки споживання: коли холодно і коли занадто спекотно", — пояснив Харченко.

