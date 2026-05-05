Україна може перейти на євро: коли та за яких умов

Галина Михайлова
Наразі в Україні орієнтуються більше на долар, ніж на євро. Фото Колаж "Телеграф"

Економічні умови наразі не дозволяють швидкий перехід

Коли Україна вступить до ЄС, вона увійде до єврозони. Одразу переходити на євро — не потрібно, спочатку буде певний статус із відстрочкою. Цей процес може тривати роками, а для впровадження євро як основної валюти потрібно відповідати певним критеріям.

Шість умов, без яких євро не буде

Щоб перейти на євро, країна повинна виконати так звані Маастрихтські критерії:

  1. Рівень інфляції не повинен перевищувати більше ніж на 1,5% середній рівень трьох найкращих країн-членів ЄС (станом на 2026 рік це близько 3%)
  2. Стабільний курс валюти
  3. Дефіцит державного бюджету не повинен перевищувати 3% від ВВП
  4. Загальний державний борг не повинен перевищувати 60% від ВВП
  5. Ставки за довгостроковими державними облігаціями не повинні перевищувати більше ніж на 2% середній рівень трьох найкращих країн за ціновою стабільністю
  6. Участь у механізмі ERM II (прив’язка валюти до євро).

Реальність проти вимог: де Україна зараз та які перспективи

Наразі ж в Україні рівень інфляції 7,9%, дефіцит державного бюджету України на 2026 рік затверджено на рівні близько 18,5% ВВП, загальний державний борг на кінець 2025 року становив 101.2% ВВП.

Якщо розглядати потенційний вступ України до ЄС у 2027 році, то щонайменше 5-10 років знадобиться, або стабілізувати економіку — і це оптимістична оцінка. До отого ж буде ще перехідний період із жорстко закріпленим курсом національної валюти до євро.

Євро чи гривня: що втрачаємо і що отримуємо

Заступника голови Національного банку Володимир Лепушинський попереджав — надміру швидке входження України до єврозони може викликати інфляцію та швидке зростання цін. Україна також не зможу провадити власну монетарну політику і гнучко реагувати на локальні ризики курсом, адже рішення прийматиме не Нацбанк. Серед плюсів можна виділити простішу інтеграцію З ЄС, зниження витрат для бізнесу, а також потенційно більше інвестицій.

Частина ЄС живе і без євро

Зауважимо, Болгарія перейшла на євро тільки у 2026 році, тоді як до ЄС долучилась у 2007, а в цій країні в цей час не було бойових дій. Ба більше — до єврозони не увійшли кілька сусідніх країн з Україною та навіть декілька флагманських економік. Зокрема — Чехія, Румунія, Польща, Угорщина, Данія, Швеція.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час вступу України до ЄС потрібно також буде делегувати частину повноважень влади централізованому управлінню союзу. Для цього потрібні зміни в Конституції.

