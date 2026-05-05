Україна може перейти на євро: коли та за яких умов

Економічні умови наразі не дозволяють швидкий перехід

Коли Україна вступить до ЄС, вона увійде до єврозони. Одразу переходити на євро — не потрібно, спочатку буде певний статус із відстрочкою. Цей процес може тривати роками, а для впровадження євро як основної валюти потрібно відповідати певним критеріям.

Шість умов, без яких євро не буде

Щоб перейти на євро, країна повинна виконати так звані Маастрихтські критерії:

Рівень інфляції не повинен перевищувати більше ніж на 1,5% середній рівень трьох найкращих країн-членів ЄС (станом на 2026 рік це близько 3%) Стабільний курс валюти Дефіцит державного бюджету не повинен перевищувати 3% від ВВП Загальний державний борг не повинен перевищувати 60% від ВВП Ставки за довгостроковими державними облігаціями не повинні перевищувати більше ніж на 2% середній рівень трьох найкращих країн за ціновою стабільністю Участь у механізмі ERM II (прив’язка валюти до євро).

Реальність проти вимог: де Україна зараз та які перспективи

Наразі ж в Україні рівень інфляції 7,9%, дефіцит державного бюджету України на 2026 рік затверджено на рівні близько 18,5% ВВП, загальний державний борг на кінець 2025 року становив 101.2% ВВП.

Якщо розглядати потенційний вступ України до ЄС у 2027 році, то щонайменше 5-10 років знадобиться, або стабілізувати економіку — і це оптимістична оцінка. До отого ж буде ще перехідний період із жорстко закріпленим курсом національної валюти до євро.

Євро чи гривня: що втрачаємо і що отримуємо

Заступника голови Національного банку Володимир Лепушинський попереджав — надміру швидке входження України до єврозони може викликати інфляцію та швидке зростання цін. Україна також не зможу провадити власну монетарну політику і гнучко реагувати на локальні ризики курсом, адже рішення прийматиме не Нацбанк. Серед плюсів можна виділити простішу інтеграцію З ЄС, зниження витрат для бізнесу, а також потенційно більше інвестицій.

Частина ЄС живе і без євро

Зауважимо, Болгарія перейшла на євро тільки у 2026 році, тоді як до ЄС долучилась у 2007, а в цій країні в цей час не було бойових дій. Ба більше — до єврозони не увійшли кілька сусідніх країн з Україною та навіть декілька флагманських економік. Зокрема — Чехія, Румунія, Польща, Угорщина, Данія, Швеція.

