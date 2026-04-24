Битва за мільйони: чому Україна програє країнам ЄС у боротьбі за власних громадян

Багато країн зацікавлені в тому, щоб українці залишились у них

З початку повномасштабної війни велика кількість українців виїхала з країни, але зараз відсоток тих, хто планує приїхати назад, поступово скорочується.

Про це заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Скільки українців залишилося, а скільки повернеться після війни – відповіді демографа".

За його словами, для людей важливим є не лише факт закінчення війни, а й те, на яких умовах воно відбудеться.

Ще два роки тому проводилося опитування: чи повернетесь ви, якщо Україна відновить кордони 1991 року, або якщо мир настане по лінії фронту? На 25% більше людей відповіли, що приїдуть додому у першому сценарії. Тобто умови миру прямо впливають на рішення людей. пояснив співрозмовник.

Натомість мають значення перспективи працевлаштування, наявність житла, стан соціальної інфраструктури для дітей. Українці порівнюватимуть ці фактори з тим, що зараз є за кордоном.

Демограф Олександр Гладун/Фото: Олексій Філіппов

Гладун наголошує, що багатьом українцям доведеться приймати рішення навесні 2027 року, коли завершиться дія системи тимчасового захисту в ЄС. Після цього кожна країна сама вирішуватиме — пропонуватиме українцям повертатися чи надавати їм статус відповідно до національного законодавства.

Чимало країн зацікавлені в тому, щоб українці залишилися: вони зараз проводять активну політику мовної інтеграції та залучення до ринку праці. розповідає демограф.

Він додав, що світовий досвід показує: що довше йде війна, то менше людей повертається.

Якщо додому приїде 40, а краще за 50 відсотків – це вже буде добрим результатом підсумував Гладун.

Перепис населення України 2001 року. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

