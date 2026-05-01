Вступ в ЄС у 2027 реальний, але … Безсмертний розповів, що має змінити Україна

Чимало роботи має проробити Київ та Брюсель

Вступ України в ЄС у 2027 році цілком може супроводжуватись не тільки змінами законів, а навіть Конституції. Адже вона забороняє делегувати якимось міждержавним структурам повноваження суверенного українського уряду.

Про це "Телеграфу" розповів політик і дипломат Роман Безсмертний.

За його словами, фактично дата вступу у 2027 році — це не українська ініціатива, адже цей прискорений шлях стартував із 28 пунктів двостороннього меморандуму між Україною і Росією, які були написані в Москві і подані від імені Дональда Трампа. Там уперше з’явилася ця позиція, що Україна може в найближчі терміни стати членом ЄС.

"У 20 пунктах, які писалися за участі держсекретаря США Марко Рубіо, цього пункту вже не було. Але за нього схопилися і почали про це говорити. На той момент уже існував графік відкриття кластерів, вирішення питань вступу. І очільники ЄС це задекларували. А потім з’являється ця позиція", — каже Безсмертний.

Він додає, що у нинішній ситуації ця позиція має тактичний характер, бо є відповідний порядок. І цього порядку слід дотримуватись, адже вступ України в ЄС — це менші зобов’язання України, ніж Європейського Союзу. І тому і Україна, і ЄС йдуть цим шляхом і мають підготуватися, щоб обидві сторони виконали ці зобов’язання.

Однак тут викає логічне питання: які вкладення були зроблені ЄС у Польщу, Угорщину, Словаччину, Чехію, коли вони стали членами Європейського Союзу. Адже Україна — це приблизно три Польщі. Тут Києву та Брюсселю слід розуміти, які ресурсу потрібні для вступу.

По-друге, за словами політика, з українського боку буде чимало роботи: треба внести зміни до законів. Цей процес може бути затяжним, але Києву немає куди відкладати. Україні треба йти тією дорогою, щоб бути впевненими що вступ принесе переваги і Києву, і членам Європейського Союзу.

"Більше того, я переконаний, що нам доведеться ще й змінювати Конституцію. Чому? Конституція забороняє делегування якимось міждержавним структурам повноважень суверена українського уряду. Там же прямо записано в Конституції. Вступ у ЄС — це делегування певних повноважень євроінституціям, "європейському уряду". А українська Конституція цього не допускає. Якщо ми розуміємо це, то треба підготувати ще й внесення змін до Конституції. А я про це ні від кого з народних депутатів не чув. Таке враження, що вони не знають про те, що доведеться це робити, бо насправді вступ без змін означає подання в Конституційний Суд. Чи хтось, можливо, навмисно замовчує і не говорить про це. Ось така ситуація на даний момент", — каже Безсмертний.

Резюмуючи, він наголосив, що 2027 рік має пройти за програмою відкриття кластерів і роботи над цими кластерами. У 2027 році можна закрити ці кластери. Але це вже буде залежати від парламенту, уряду, врешті-решт від ситуації на фронті і політичної ситуації в державі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Європа готується зробити для України до 2030 року.