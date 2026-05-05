Украина может перейти на евро: когда и при каких условиях

Экономические условия пока не позволяют быстрый переход

Когда Украина вступит в ЕС, она войдет в еврозону. Сразу переходить на евро не нужно, сначала будет определенный статус с отсрочкой. Этот процесс может продолжаться годами, а для введения евро как основной валюты нужно соответствовать определенным критериям.

Шесть условий, без которых евро не будет

Чтобы перейти на евро, страна должна выполнить так называемые Маастрихтские критерии :

Уровень инфляции не должен превышать более чем на 1,5% средний уровень трех лучших стран-членов ЕС (на 2026 год это около 3%) Стабильный курс валюты Дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП Общий государственный долг не должен превышать 60% ВВП Ставки по долгосрочным государственным облигациям не должны превышать более чем на 2% среднего уровня трех лучших стран по ценовой стабильности Участие в механизме ERM II (привязка валюты к евро).

Реальность против требований: где Украина сейчас и какие перспективы

В Украине же уровень инфляции 7,9%, дефицит государственного бюджета Украины на 2026 год утвержден на уровне около 18,5% ВВП, общий государственный долг на конец 2025 года составил 101.2% ВВП.

Если рассматривать потенциальное вступление Украины в ЕС в 2027 году, то не менее 5-10 лет понадобится или стабилизировать экономику — и это оптимистическая оценка. К тому же будет переходный период с жестко закрепленным курсом национальной валюты к евро.

Евро или гривна: что теряем и что получаем

Заместитель председателя Национального банка Владимир Лепушинский предупреждал — слишком быстрое вхождение Украины в еврозону может вызвать инфляцию и быстрый рост цен. Украина также не смогу проводить свою монетарную политику и гибко реагировать на локальные риски курсом, ведь решение будет принимать не Нацбанк. Среди плюсов можно выделить более простую интеграцию с ЕС, снижение затрат для бизнеса, а также потенциально больше инвестиций.

Часть ЕС живет и без евро

Заметим, что Болгария перешла на евро только в 2026 году, в то время как в ЕС присоединилась в 2007, а в этой стране в это время не было боевых действий. Более того — в еврозону не вошли несколько соседних стран с Украиной и даже несколько флагманских экономик. В частности, Чехия, Румыния, Польша, Венгрия, Дания, Швеция.

