День вишиванки відзначатимуть по-новому: що зміниться у 2026 році в Україні

Цього року День вишиванки, який святкують 21 травня, відзначатимуть по-новому. До традиційних ініціатив додадуть нову акцію під назвою "Вишита стрічка пам’яті".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла співорганізатор Дня вишиванки Леся Воронюк. За її словами, цей день серед молоді та студентів є веселим святом, але кожен захід має відповідати культурі пам’яті.

"День Вишиванки щороку розпочинається з акції "Народжені у вишиванках". Їдемо в пологові будинки та даруємо малесенькі вишиті сорочки новонародженим українцям. Це наша найважливіша акція про майбутнє. Та ми нічого не зможемо збудувати, не зможемо перемогти назавжди без культури памʼяті. Тому цього року ініціюємо важливу акцію — "Вишита стрічка памʼяті". Ми як нація повинні памʼятати, завдяки кому маємо можливість одягати вишиванки та бути українцями на своїй землі", — зазначила Воронюк.

День вишиванки в Україні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

До акції може приєднатися кожен бажаючий, насамперед, громади, заклади культури та освіти.

Співорганізатор підкреслила, що символом вдячності та пам’яті було обрано вишиту стрічку, яку можна прикріпити біля портретів на алеях героїв або біля пам’ятної дошки на будинку чи навчальному закладі, або на місці роботи.

Вишиті стрічки вішають біля портретів загиблих. Фото: Леся Воронюк

"Пов’язування вишитої стрічки – це також символ зв’язку, бережності, відповідальності і любові, з якими ми прагнемо пам’ятати наших людей", — додала Воронюк.

Зробити стрічку можна своїми руками або знайти готовий виріб у магазинах тканин, магазинах товарів для рукоділля або в канцелярських товарах з відділами рукоділля.

Акцію у 2026 році ініціювала громадські організації "Всесвітній День Вишиванки", Платформа пам’яті "Меморіал" та Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради.

