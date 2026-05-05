День вышиванки будут отмечать по-новому: что изменится в 2026 году в Украине

К акции может присоединиться каждый желающи

В этом году День вышиванки, который празднуют 21 мая, будут отмечать по-новому. К традиционным инициативам добавят новую акцию под названием "Вишита стрічка памʼяті".

Об этом на своей странице в Facebook рассказала соорганизатор Дня вышиванки Леся Воронюк. По ее словам, этот день среди молодежи и студентов являеся веселым праздником, но каждое мероприятие должно соответствовать культуре памяти.

"День вышиванки ежегодно начинается с акции "Рожденные в вышиванках". Едем в роддомы и дарим крошечные вышитые рубашки новорожденным украинцам. Это наша самая важная акция о будущем. Но мы ничего не сможем построить, не сможем победить навсегда без культуры памяти. Поэтому в этом году инициируем важную акцию – "Вишита стрічка памʼяті". Мы как нация должны помнить, благодаря кому есть возможность одевать вышиванки и быть украинцами на своей земле", — отметила Воронюк.

День вышиванки в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

К акции может присоединиться каждый желающий, в первую очередь — общины, учреждения культуры и образования.

Соорганизатор подчеркнула, что символом благодарности и памяти была выбрана вышитая лента, которую можно прикрепить у портретов на аллеях героев или у памятной доски на доме или учебном заведении, или на месте работы.

Вышитые ленты начнут вешать у портретов погибших. Фото: Леся Воронюк

Вышитые ленты начнут вешать у портретов погибших. Фото: Леся Воронюк

"Связывание вышитой ленты – это символ связи, бережности, ответственности и любви, с которыми мы стремимся помнить наших людей", — добавила Воронюк.

Сделать ленту можно своими руками ил же найти готовое изделие в магазинах тканей, магазинах товаров для рукоделия или в канцелярских товарах с отделами рукоделия.

Акция в 2026 году инициирована общественными организациями "Всемирный День Вышиванки", Платформа памяти "Мемориал" и Департаментом социальной политики Черновицкого городского совета.

Вышитые ленты начнут вешать у портретов погибших. Фото: Леся Воронюк

Вышитые ленты начнут вешать у портретов погибших. Фото: Леся Воронюк

Вышитые ленты начнут вешать у портретов погибших. Фото: Леся Воронюк

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине празднуют День матери. Названа точная дата в 2026 году.