Очікування vs реальність: новий трендовий поїзд Укрзалізниці розчарував українців (фото)
Тематичні вагони лише в одному складі, тож варто звертати увагу на дату подорожі
Флагманський поїзд "Сакура" з Києва до Ужгорода ще не встиг відкатати й сотню рейсів, а вже втрапив у скандал. Пасажирки пожалілись в соцмережах, що не отримали обіцяного прикрашеного вагона та особливих купе.
Користувачка Дарія Оксентюк в тредсі написала, що обіцяли одне, а по факту інше. В головному дописі гілки вона прикріпила фото звичайного купейного вагону та те, як мав виглядати.
Попри те, що купе виявилось не таким, воно все ж достатньо комфортне та сучасне, зокрема є розетки. Зауважимо, авторка наголосила, що відповідне меню з японськими мотивами все ж таки було доступне.
В коментарях користувачі пояснили таку відмінність між очікуваннями та реальністю. Флагманський склад потягу "Сакура" наразі вирушає по парних числах з Києва, а по непарних з Ужгорода. Зустрічний склад поки не має оздоблених вагонів.
Цікаво, що це ніяк не відображене при купівлі квитка. Щоправда, зазначається, що "окремі вагони можуть містити інший набір зручностей".
Що відомо про поїзд "Сакура"
Поїзд виконує маршрут 081 з Києва до Ужгорода та назад. Сам поїзд прикрашений малюнками сакури, в купе є опція кольорової підсвітки, столики на 2 поверсі, окреме меню із тематичною кавою та печивом, а також можливість дізнатись більше про культуру Японії.
Навіть плацкарт у фірмових вагонах виглядає напрочуд гарно, верхні полиці мають також столики для пасажирів.
