Очікування vs реальність: новий трендовий поїзд Укрзалізниці розчарував українців (фото)

Галина Михайлова
Флагманський тематичний поїзд до Ужгорода. Фото Укрзалізниця

Тематичні вагони лише в одному складі, тож варто звертати увагу на дату подорожі

Флагманський поїзд "Сакура" з Києва до Ужгорода ще не встиг відкатати й сотню рейсів, а вже втрапив у скандал. Пасажирки пожалілись в соцмережах, що не отримали обіцяного прикрашеного вагона та особливих купе.

Користувачка Дарія Оксентюк в тредсі написала, що обіцяли одне, а по факту інше. В головному дописі гілки вона прикріпила фото звичайного купейного вагону та те, як мав виглядати.

Допис про розчарування поїздом "Сакура" / threads.com/@dariaoksentyuk
Так виглядало купе/ threads.com/@dariaoksentyuk

Попри те, що купе виявилось не таким, воно все ж достатньо комфортне та сучасне, зокрема є розетки. Зауважимо, авторка наголосила, що відповідне меню з японськими мотивами все ж таки було доступне.

В коментарях користувачі пояснили таку відмінність між очікуваннями та реальністю. Флагманський склад потягу "Сакура" наразі вирушає по парних числах з Києва, а по непарних з Ужгорода. Зустрічний склад поки не має оздоблених вагонів.

Цікаво, що це ніяк не відображене при купівлі квитка. Щоправда, зазначається, що "окремі вагони можуть містити інший набір зручностей".

Опис поїзда в додатку УЗ/ Скриншот

Що відомо про поїзд "Сакура"

Поїзд виконує маршрут 081 з Києва до Ужгорода та назад. Сам поїзд прикрашений малюнками сакури, в купе є опція кольорової підсвітки, столики на 2 поверсі, окреме меню із тематичною кавою та печивом, а також можливість дізнатись більше про культуру Японії.

Купе поїзда "Сакура"/ Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Навіть плацкарт у фірмових вагонах виглядає напрочуд гарно, верхні полиці мають також столики для пасажирів.

Плацкарт поїзда "Сакура"/ threads.com/@moori.moi

