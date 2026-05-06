Ожидание vs реальность: новый трендовый поезд "Укрзализныци" разочаровал украинцев (фото)

Тематические вагоны только в одном составе, поэтому следует обращать внимание на дату путешествия

Флагманский поезд "Сакура" из Киева в Ужгород еще не успел откатать и сотню рейсов, а уже попал в скандал. Пассажирки посетовали в соцсетях, не получивших обещанного украшенного вагона и особых купе.

Пользователь Дарья Оксентюк в Тредсе написала, что обещали одно, а по факту другое. В главном сообщении ветки она прикрепила фото обычного купейного вагона и то, как должен выглядеть.

Сообщение о разочаровании поездом "Сакура"

Так выглядело купе

Несмотря на то, что купе оказалось не таким, оно все же достаточно комфортно и современно, в частности, есть розетки. Заметим, автор подчеркнула, что соответствующее меню с японскими мотивами все же было доступно.

В комментариях пользователи объяснили такое различие между ожиданиями и реальностью. Флагманский состав поезда "Сакура" сейчас отправляется по четным числам из Киева, а по нечетным из Ужгорода. Встречный состав пока не имеет украшенных вагонов.

Интересно, что это никак не отражено при покупке билета. Правда, отмечается, что "отдельные вагоны могут содержать другой набор удобств".

Описание поезда в приложении УЗ

Что известно о поезде "Сакура"

Поезд выполняет маршрут 081 из Киева в Ужгород и обратно. Сам поезд украшен рисунками сакуры, в купе опция цветной подсветки, столики на 2 этаже, отдельное меню с тематическим кофе и печеньем, а также возможность узнать больше о культуре Японии.

Купе поезда "Сакура"

Даже плацкарт в фирменных вагонах выглядит удивительно красиво, верхние полки имеют также столики для пассажиров.

Плацкарт поезда "Сакура"

