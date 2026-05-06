Миллионер под прикрытием омбудсмена. Как бывший прокурор накопил состояние на миллион долларов

Он более 20 лет работал в прокурорской системе

Анатолий Ковальчук, действующий представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Винницкой области, вместе с детьми владеет имуществом совокупной стоимостью свыше миллиона долларов. До этого он более 20 лет работал в органах прокуратуры. Последнее место работы перед нынешним – руководитель Закарпатской областной прокуратуры.

Подробно о том, чем владеет Ковальчук и его семья, читайте на "Телеграфе": Прокурор после скандала перешел к омбудсмену: квартиру записал на дочь, коммерцию — на сына

Ковальчук дважды терял должность из-за коррупционных скандалов

Он во второй раз за время своей прокурорской карьеры потерял должность из-за коррупционного скандала подчиненного. В прошлом году прокурор Роман Попович был задержан, когда он взял взятку якобы для своего руководителя – руководителя прокуратуры Закарпатской области Ковальчука.

Анатолий Ковальчук. Фото: Закарпатская областная прокуратура

Первый инцидент произошел еще в 2016 году. На тот момент генпрокурор Юрий Луценко заявлял об увольнении Ковальчука с должности областного прокурора Ровенской области после того, как его заместителя Андрея Боровика задержали по подозрению в организации незаконной добычи янтаря.

Ковальчук сделал перерыв в карьере, но спустя несколько лет снова вернулся в систему. Сначала на должность начальника одного из отделов в Офисе генпрокурора, а позже возглавил Закарпатскую областную прокуратуру.

Хотя зарплата в Секретариате Уполномоченного ВР по правам человека значительно меньше, чем в должности главы областной прокуратуры, семья Ковальчука уже имеет недвижимость стоимостью в десятки миллионов гривен.

Имущество госслужащего и его семьи

Совокупная стоимость имущества Анатолия Ковальчука и его детей – более миллиона долларов. При этом Ковальчук работал в органах прокуратуры еще с 90-х, его сыну – всего 18 лет, а дочь работает на государственной службе с невысокой официальной зарплатой.

В собственности Анатолия Ковальчука – Lexus RX 2017 г.в, стоимость такого авто сейчас – около 34 тыс. долларов. Купил он его новым еще в 2018-м, тогда цена могла быть значительно выше. Комбинация цифр в номере – "0808", как и в автомобилях жены и дочери.

Жена:

У жены бывшего прокурора есть автомобиль BMW X3 в 2015 г., приобретенный еще в 2019-м. В номерах содержится последовательность цифр "0808".

Дочь:

В прошлом году дочь прокурора Ирина стала владелицей BMW X3 xDrive20d в 2021 году. Стоимость этого премиального кроссовера сейчас достигает 45 тыс. долларов. В 2022 году на дочь Ковальчука, которой тогда было всего 22 года, оформили четырехкомнатную квартиру площадью 133,8 кв. м в ЖК "52 Жемчужина" (Pechersk Plaza) и паркоместо в этом же комплексе.

Как выглядит ЖК "52 Перлина". Фото: vn.com.ua

Квартира оформлена на дочь. Фото: выписка из реестра

Стоимость такой недвижимости сейчас составляет около 470 тыс. долларов. При этом Ирина Ковальчук работает главным специалистом отдела обеспечения судебного процесса в седьмом апелляционном админсуде. Ее среднемесячный доход в прошлом году составил около 18,7 тыс. грн. Ее муж работает помощником судьи в Винницком апелляционном суде с зарплатой в среднем 25,3 тыс. грн. после налогообложения.

Сын:

У Ковальчуков также есть 18-летний сын Дмитрий. В январе этого года парень получил в подарок два коммерческих помещения в ЖК "София" в трех километрах от Винницы. Речь идет о недвижимости по площадям 94,5 и 115,3 кв. м на первом этаже.

Отец:

Еще одно коммерческое помещение в этом же ЖК оформили на 77-летнего отца бывшего прокурора – Дмитрия Васильевича. В его принадлежности объект площадью 234 кв. м. Совокупно недвижимость в ЖК "София", принадлежащая родственникам бывшего законника, может стоить около 400 тыс. долларов.

Напомним, судьи, прокуроры и БЭБовцы обзаводятся недвижимостью за границей. "Телеграф" проанализировал тысячи деклараций.